Diễn biến mới tại công ty con trai ông Phạm Nhật Vượng

Green Future đã tăng vốn lên 3.900 tỷ đồng. Hiện, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của ông Phạm Nhật Vượng - là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Green Future. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 29/12, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (Green Future Services and Trading Joint Stock Company) đã tăng vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng .

Toàn bộ 1.500 tỷ đồng vốn tăng thêm đều đến từ nguồn vốn tư nhân, nâng tổng mệnh giá cổ phần phổ thông lên 390 triệu đơn vị. Trụ sở chính của công ty hiện đặt tại Tòa văn phòng Symphony, KĐT Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội.

Danh sách ngành nghề kinh doanh của Green Future cũng đã tăng từ 25 mã lên 36 mã ngành. Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là cho thuê xe có động cơ và kinh doanh xe, Green Future đã bổ sung hàng loạt lĩnh vực dịch vụ mới, bao gồm điều hành tour du lịch, đại lý du lịch, quảng cáo, nghiên cứu thị trường và hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (Call center).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đăng ký thêm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Địa chỉ email liên hệ, từ tên miền cũ @fgf.vn cũng được điều chỉnh sang @greenfuture.tech.

Green Future tiền thân là Công ty FGF, ra đời vào tháng 7/2024 với số vốn 200 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Nhật Vượng góp 90%, ông Phạm Khắc Phương góp 9,9% và ông Nguyễn Đức Minh góp 0,1%. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện là ông Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, con trai thứ hai của ông Phạm Nhật Vượng.

Mục tiêu của Green Future là trở thành nền tảng giúp phát triển thị trường ôtô điện đã qua sử dụng. Không chỉ mua bán xe cũ, Green Future còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện tự lái (cả xe cũ và xe mới) dành cho tổ chức và cá nhân.

Trong hơn 1 năm thành lập, công ty đã có không ít lần điều chỉnh vốn điều lệ. Trong tháng 2 năm nay, công ty đã tăng vốn 2 lần, lên 900 tỷ đồng và sau đó tăng lên 2.000 tỷ đồng . Đến tháng 8, quy mô vốn đã đạt 2.400 tỷ đồng trước khi chốt lại năm tài chính 2025 bằng đợt điều chỉnh lên 3.900 tỷ đồng lần này.

Như vậy, chỉ sau khoảng 18 tháng hoạt động, quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã tăng gấp 19,5 lần so với thời điểm thành lập.