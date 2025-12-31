Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Diễn biến mới tại công ty con trai ông Phạm Nhật Vượng

  • Thứ tư, 31/12/2025 10:48 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Green Future đã tăng vốn lên 3.900 tỷ đồng. Hiện, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của ông Phạm Nhật Vượng - là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Green Future. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 29/12, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (Green Future Services and Trading Joint Stock Company) đã tăng vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng.

Toàn bộ 1.500 tỷ đồng vốn tăng thêm đều đến từ nguồn vốn tư nhân, nâng tổng mệnh giá cổ phần phổ thông lên 390 triệu đơn vị. Trụ sở chính của công ty hiện đặt tại Tòa văn phòng Symphony, KĐT Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội.

Danh sách ngành nghề kinh doanh của Green Future cũng đã tăng từ 25 mã lên 36 mã ngành. Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là cho thuê xe có động cơ và kinh doanh xe, Green Future đã bổ sung hàng loạt lĩnh vực dịch vụ mới, bao gồm điều hành tour du lịch, đại lý du lịch, quảng cáo, nghiên cứu thị trường và hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (Call center).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đăng ký thêm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Địa chỉ email liên hệ, từ tên miền cũ @fgf.vn cũng được điều chỉnh sang @greenfuture.tech.

Green Future tiền thân là Công ty FGF, ra đời vào tháng 7/2024 với số vốn 200 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Nhật Vượng góp 90%, ông Phạm Khắc Phương góp 9,9% và ông Nguyễn Đức Minh góp 0,1%. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện là ông Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, con trai thứ hai của ông Phạm Nhật Vượng.

Mục tiêu của Green Future là trở thành nền tảng giúp phát triển thị trường ôtô điện đã qua sử dụng. Không chỉ mua bán xe cũ, Green Future còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện tự lái (cả xe cũ và xe mới) dành cho tổ chức và cá nhân.

Trong hơn 1 năm thành lập, công ty đã có không ít lần điều chỉnh vốn điều lệ. Trong tháng 2 năm nay, công ty đã tăng vốn 2 lần, lên 900 tỷ đồng và sau đó tăng lên 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 8, quy mô vốn đã đạt 2.400 tỷ đồng trước khi chốt lại năm tài chính 2025 bằng đợt điều chỉnh lên 3.900 tỷ đồng lần này.

Như vậy, chỉ sau khoảng 18 tháng hoạt động, quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã tăng gấp 19,5 lần so với thời điểm thành lập.

2 con trai ông Phạm Nhật Vượng cùng góp vốn vào công ty thép

Tại VinMetal, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, góp 1% vốn điều lệ mỗi người.

16:10 27/10/2025

Reuters: Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn niêm yết ở Hong Kong

GSM - công ty vận hành hãng taxi điện Xanh SM thuộc Vingroup - đang lên kế hoạch IPO tại Hong Kong (Trung Quốc), với định giá khoảng 20 tỷ USD theo nhận định của các đơn vị tư vấn.

17 giờ trước

Nhà đầu tư nước ngoài lãi đậm nhờ mua cổ phiếu Vingroup

Trong tháng 12, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 4.000 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup. Động thái diễn ra trong bối cảnh mã chứng khoán này đang dao động quanh vùng đỉnh lịch sử.

45:2710 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh An

Phạm Nhật Minh Hoàng Phạm Nhật Vượng Vingroup Green Future vingroup Công ty FGF Green Future tăng vốn

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Lai suat tang manh, nguoi mua nha lao dao hinh anh

Lãi suất tăng mạnh, người mua nhà lao đao

2 giờ trước 12:14 31/12/2025

0

Nếu lãi suất huy động tiếp tục tăng, lãi suất cho vay năm 2026 nhiều khả năng sẽ vượt 10%/năm, gây áp lực lớn cho việc tiêu thụ bất động sản vì người mua sẽ chùn tay, giao dịch sụt giảm mạnh và chủ đầu tư sẽ rơi vào thế khó.

Thay gi tu con so 920 ty USD xuat nhap khau? hinh anh

Thấy gì từ con số 920 tỷ USD xuất nhập khẩu?

3 giờ trước 11:23 31/12/2025

0

Giữa lúc thương mại toàn cầu “rung lắc” mạnh bởi làn sóng bảo hộ mới, đặc biệt là các chính sách thuế đối ứng của Mỹ, việc xuất nhập khẩu Việt Nam năm nay cán mốc kỷ lục khoảng 920 tỷ USD là một dấu ấn đáng chú ý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý