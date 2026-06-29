Điểm tựa tinh thần của mỗi cán bộ, đảng viên

Sáng 29/6, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay tại trụ sở Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố.

Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trụ sở Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa sâu sắc; là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là một nội dung cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất trong cả nước được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đó không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm chính trị đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác, lao động và cống hiến trên mảnh đất này. Chính vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng đảng, mà còn là trách nhiệm, là danh dự và là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí cũng cho biết, việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại đây không đơn thuần là tạo lập một nơi trưng bày hình ảnh, tư liệu hay những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian được xây dựng theo hướng mở, kết hợp giữa trưng bày trực quan và ứng dụng công nghệ số.

Công trình được bố trí từ khu vực tầng trệt đến tầng 2, giới thiệu những nội dung cốt lõi về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hệ thống hình ảnh, tư liệu, sách và dữ liệu số phục vụ việc tìm hiểu, học tập. Qua đó góp phần tạo thêm một môi trường văn hóa, học tập và sinh hoạt chính trị thiết thực trong cơ quan và toàn đảng bộ.

Một điểm rất ý nghĩa của công trình là “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được xây dựng trong khuôn viên Tòa Thượng Thư - một trong những công trình hành chính cổ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với quá trình hình thành và phát triển của đô thị Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là nơi ghi dấu sự ra đời của Gia Định Báo - tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh, thông qua không gian này, mỗi cán bộ, đảng viên khi bước vào cơ quan đều có thêm một điểm tựa tinh thần để tự soi lại mình, tự nhắc nhở mình về trách nhiệm phục vụ nhân dân, về đạo đức công vụ, về tinh thần tận tụy, ý thức nêu gương và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Không gian ấy sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những hình ảnh về Bác được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công việc hằng ngày”.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cũng mong rằng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố sẽ không chỉ phục vụ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan Đảng ủy, mà còn trở thành địa chỉ sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng có ý nghĩa đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; là nơi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đoàn khách đến liên hệ công tác tham quan, tìm hiểu, học tập và cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Để công trình thực sự phát huy hiệu quả, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đơn vị phối hợp quản lý, vận hành, cập nhật và khai thác công trình một cách thường xuyên, hiệu quả; bảo đảm nội dung luôn chính xác, sinh động, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cần chủ động khai thác Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại cơ quan, đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân thành phố ký kết Chương trình phối hợp Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ, nhằm phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng môi trường học tập suốt đời trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên.