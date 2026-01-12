Nơi 'điên rồ' nhất trên Trái Đất

Điểm Nemo được coi là nơi cô đơn nhất trên hành tinh bởi nó là vị trí ở xa đất liền hơn bất cứ khu vực nào trên Trái Đất.

Điểm Nemo được gọi là nơi cô đơn nhất trên hành tinh. Ảnh: BioScience.

Nằm khuất sâu trong lòng Thái Bình Dương, điểm Nemo không chỉ đơn thuần là cột mốc địa lý. Nơi đây là điểm bất khả xâm phạm trên đại dương, điểm xa nhất so với bất kỳ bề mặt đất liền nào. Hấp dẫn và bí ẩn, nơi này thu hút cả các nhà khoa học và những người ưa thích phiêu lưu.

Vị trí cô đơn nhất trên Trái Đất

Theo Geographical, điểm Nemo là nơi xa xôi và biệt lập nhất trên hành tinh, nằm cách đất liền gần nhất 2.688 km. Nó là một cực không thể tiếp cận - thuật ngữ dùng để chỉ những vùng khó tiếp cận nhất bằng đường bộ hoặc đường biển - với tọa độ 48°52.6′ vĩ độ nam và 123°23.6′ kinh độ tây.

Điểm Nemo nằm trong Vòng xoáy Nam Thái Bình Dương - một khu vực có diện tích gấp đôi Bắc Mỹ. Vòng xoáy này là hệ thống các dòng hải lưu xoay tròn bao gồm dòng hải lưu vòng quanh Nam Cực, dòng hải lưu Humbolt và dòng hải lưu gió Tây. Các điểm đất liền gần nhất là đảo Maher, đảo Ducie và đảo Motu Nui.

Địa điểm này đạt độ sâu 4.000 mét, vị trí chính xác của nó được kỹ sư khảo sát Hrvoje Lukatela tính toán lần đầu tiên vào năm 1992. Nó được đặt tên như một sự tri ân đối với nhân vật thuyền trưởng Nemo trong tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển của tác giả Jules Verne, người đã khám phá những vùng biển xa xôi tương tự.

Điểm Nemo là nơi xa xôi và biệt lập nhất trên hành tinh, nằm cách đất liền gần nhất 2.688 km. Ảnh: Culturezvous..

Những sinh vật nào sống ở đó?

Con người có thể gặp khó khăn trong việc tìm đường đến điểm Nemo, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi đây hoang vắng đối với sinh vật biển. Nằm gần các miệng núi lửa, nhiều loại vi sinh vật sinh sống trong vùng nước của điểm Nemo, bao gồm cả các loại vi khuẩn có khả năng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt như nồng độ oxy thấp và áp suất cao. Các loài như cá ngừ, cá kiếm và cá marlin cũng thường xuyên xuất hiện ở đây, cũng như các loài giáp xác nhỏ hơn như cua.

Những tác nhân gây hại khác, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, cũng đã xâm nhập vào điểm Nemo. Mặc dù nằm cách xa đất liền, nơi đây vẫn chịu ảnh hưởng của ô nhiễm nhựa. Các mẫu nước biển lấy gần điểm Nemo cho thấy có tới 26 hạt vi nhựa trên mỗi mét khối.

"Nghĩa địa" của tàu vũ trụ

Điểm Nemo thường được gọi là "nghĩa địa" của tàu vũ trụ do khi quay trở lại bầu khí quyển, các vệ tinh và tàu vũ trụ không còn khả năng hoạt động sẽ rơi xuống đúng vị trí này.

Trên thực tế, điều này được thực hiện có tính toán bởi các nhà khoa học nhằm đích ngăn những mảnh vỡ va vào nơi có người sinh sống. Vệ tinh và các mảnh vỡ không gian khác rơi ra khỏi quỹ đạo thường hướng về điểm Nemo để có thể đâm xuống đại dương an toàn mà không gây hại cho bất kỳ khu vực dân cư nào.

Một số tàu vũ trụ đã "chết" ở điểm Nemo bao gồm một số tàu chở hàng của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, hơn 140 tàu vũ trụ Soyuz của Nga và trạm vũ trụ MIR thời Liên Xô. Bản thân Trạm Vũ trụ Quốc tế, có kích thước bằng một sân bóng đá, cũng đã được lên kế hoạch để "bỏ xác" tại Điểm Nemo vào năm 2031.

Điểm Nemo được gọi là "nghĩa địa" của tàu vũ trụ, nơi hơn 250 vệ tinh và trạm không gian đã được chôn cất dưới đáy Thái Bình Dương. Ảnh: Medium.

Một nơi đầy bí ẩn

Vị trí biệt lập của điểm Nemo đã làm dấy lên nhiều giả thuyết kỳ lạ nhất. Một số cho rằng đó là các căn cứ bí mật dưới nước, trong khi những người khác lại xem đây là địa điểm ưa thích của người ngoài hành tinh.

Năm 1997, một âm thanh bí ẩn được đặt biệt danh là "The Bloop", được ghi lại ở khu vực này, đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Mặc dù những suy đoán ban đầu cho rằng nó có liên quan đến quái vật biển, các nhà khoa học sau đó xác định rằng rất có thể đó là âm thanh của động đất băng - những tảng băng khổng lồ nứt vỡ và dịch chuyển ở Nam Đại Dương.

Nằm biệt lập, bí ẩn và thấm đẫm lịch sử, điểm Nemo là lời nhắc nhở rằng Trái Đất vẫn còn vô số vùng đất chưa được khám phá. Mặc dù nơi này nằm ngoài tầm với, nó vẫn tiếp tục thu hút và khơi gợi trí tưởng tượng của mọi người.