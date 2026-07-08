Điểm chuẩn lớp 6 một trường ở TP.HCM tăng hơn 10 điểm

Dù tỷ lệ chọi giảm, điểm chuẩn vào lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản (TP.HCM) năm học 2026-2027 lại tăng 10,6 điểm so với năm trước.

Thí sinh tham gia bài khảo sát lớp 6 tại trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Ngày 8/7, UBND phường Bình Trưng công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ khảo sát đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản năm học 2026-2027. Cụ thể, mức trúng tuyển năm nay là 65,5 điểm, tăng 10,6 điểm so với năm học trước.

Năm học 2026-2027, trường THCS Trần Quốc Toản tuyển 350 học sinh lớp 6. Khoảng 900 thí sinh đăng ký dự khảo sát, tương ứng tỷ lệ chọi khoảng 1/2,6, giảm so với mức 1/3,9 của năm trước.

Kỳ khảo sát được tổ chức ngày 1/7 với thời lượng 90 phút, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm gồm 20 câu, làm trong 30 phút; phần tự luận kéo dài 60 phút. Nội dung bài khảo sát đánh giá kiến thức toán học, tư duy logic, đọc hiểu, làm văn và năng lực tiếng Anh, trong đó tiếng Anh tập trung vào kỹ năng đọc hiểu và viết.

Kết quả khảo sát đã được công bố từ ngày 7/7 trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM.

Sau khi có kết quả chính thức, trường THCS Trần Quốc Toản được UBND phường Bình Trưng giao nhiệm vụ hướng dẫn phụ huynh và học sinh hoàn tất các thủ tục nhập học theo kế hoạch tuyển sinh của TP.HCM.

Lưu ý, những học sinh có nhu cầu chấm phúc khảo có thể nộp đơn trực tiếp tại trường THCS Trần Quốc Toản từ 8h ngày 9/7 đến 16h30 ngày 11/7 theo thông báo của UBND phường Bình Trưng.Kết quả chấm phúc khảo dự kiến được công bố chậm nhất vào ngày 13/7.