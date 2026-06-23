Khi nào TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10?

Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập vào ngày 30/6 sau khi hoàn tất xác nhận nhập học ở lớp chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng, nhằm hạn chế trúng tuyển ảo.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2026. Ảnh: Thái An.

Ngày 30/6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 165 trường THPT công lập sau khi hoàn tất việc xác nhận nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng.

Ngày 23/6 là hạn cuối để học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp, diện tuyển thẳng và trường Phổ thông Năng khiếu xác nhận nhập học. Những trường hợp không thực hiện thủ tục này sẽ được chuyển sang xét tuyển lớp 10 thường.

Trước đó, vào ngày 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp. Thí sinh tra cứu điểm chuẩn của các trường tại đây.

Sau khi kết thúc thời gian xác nhận nhập học, Sở GD&ĐT sẽ tổng hợp dữ liệu, loại bỏ các trường hợp đã chọn theo học ở hệ chuyên hoặc tích hợp, từ đó xác định chỉ tiêu còn lại của từng trường THPT công lập. Quá trình xử lý dữ liệu và xét tuyển dự kiến kéo dài khoảng một tuần trước khi công bố điểm chuẩn vào ngày 30/6.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc xác nhận nhập học trước khi xét điểm chuẩn lớp 10 đại trà nhằm hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo. Cách làm này giúp tránh trường hợp một học sinh đồng thời chiếm suất ở cả trường chuyên và trường thường, ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác.

Cũng trong ngày 23/6, học sinh thuộc diện tuyển thẳng phải hoàn tất việc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển trước 17h. Hồ sơ được thực hiện theo hướng dẫn của từng trường.

Sở GD&ĐT lưu ý những học sinh không nộp hồ sơ đúng thời hạn sẽ được xem là từ chối quyền trúng tuyển. Hội đồng tuyển thẳng sẽ xóa tên các em khỏi danh sách trúng tuyển theo quy định.

Đối với các trường THPT có học sinh trúng tuyển thẳng, sở yêu cầu bố trí đầy đủ nhân sự và cơ sở vật chất để tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ phụ huynh, học sinh, tránh gây phiền hà trong quá trình làm thủ tục.

Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận, các trường phải rà soát, xác nhận danh sách học sinh đã nộp hồ sơ trên hệ thống quản lý tuyển sinh và gửi về Phòng Quản lý Chất lượng trước 17h ngày 26/6.

Riêng các trường THPT mới thành lập phải bố trí cán bộ thường trực hoặc niêm yết đầy đủ thông tin để phụ huynh, học sinh thuận tiện theo dõi.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các trường THCS tư vấn rõ cho học sinh vừa đăng ký tuyển thẳng vừa đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10. Cụ thể, nếu học sinh nộp hồ sơ vào trường THPT theo diện tuyển thẳng, toàn bộ nguyện vọng thi tuyển sẽ không được xét. Ngược lại, nếu không nộp hồ sơ tuyển thẳng, học sinh được xem là từ chối quyền trúng tuyển thẳng và chờ kết quả thi tuyển.

Trong trường hợp không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng thi tuyển nào, học sinh cũng không được xét lại các nguyện vọng tuyển thẳng đã đăng ký trước đó.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT nhấn mạnh các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phổ biến đầy đủ quy định đến phụ huynh, học sinh và tuyệt đối không đề nghị thay đổi hoặc bổ sung nguyện vọng tuyển thẳng sau khi đã công bố kết quả.