3 trường THCS 'hot' ở TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 6

Sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố kết quả khảo sát tuyển sinh lớp 6, 3/5 trường THCS đã đồng loạt công bố điểm chuẩn cùng thời gian xác nhận nhập học năm học 2026-2027.

Học sinh tham gia khảo sát lớp 6 tại trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Hoài Bảo.

Sáng 7/7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố kết quả khảo sát tuyển sinh lớp 6 đối với 5 trường tổ chức tuyển đầu vào, gồm THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) và THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Ngay sau khi có kết quả khảo sát, 3 trường gồm THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, THCS Hoa Lư và THCS Bình Thọ cũng công bố điểm chuẩn cùng kế hoạch xác nhận nhập học lớp 6 năm học 2026-2027.

Trong đó, điểm chuẩn vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là 75,25 điểm, tăng 2 điểm so với năm trước.

Tại trường THCS Hoa Lư, điểm chuẩn được công bố theo từng chương trình đào tạo. Cụ thể, chương trình tiếng Anh tăng cường lấy 66,25 điểm; chương trình tiếng Anh tăng cường kết hợp tiếng Anh - Toán - Khoa học lấy 54 điểm; chương trình tích hợp lấy 61,75 điểm.

Trong khi đó, trường THCS Bình Thọ tuyển sinh với mức điểm chuẩn 65 điểm.

Về thủ tục nhập học, học sinh trúng tuyển vào trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa phải nộp hồ sơ từ ngày 8/7 đến trước 16h30 ngày 14/7. Quá thời hạn này, nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Trường THCS Hoa Lư cũng tiếp nhận hồ sơ trong khoảng thời gian từ 8h ngày 8/7 đến 16h30 ngày 14/7 (trừ chủ nhật). Hồ sơ gồm học bạ tiểu học bản chính, bản sao giấy khai sinh, bản sao thẻ bảo hiểm y tế, giấy thông báo mã định danh của học sinh (mẫu CT01), giấy tờ về cư trú theo quy định và giấy xác nhận diện ưu tiên (nếu có). Học sinh không hoàn tất thủ tục trước 16h30 ngày 14/7 sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Đối với trường THCS Bình Thọ, phụ huynh phải hoàn thành đăng ký nhập học trên hệ thống trực tuyến trước khi đến trường nộp hồ sơ giấy theo lịch hẹn từ 8-14/7.

Nhà trường cũng thông báo sẽ tổ chức buổi gặp mặt toàn thể phụ huynh học sinh lúc 7h30 ngày 8/7 tại sân trường để phổ biến kế hoạch năm học, tư vấn lựa chọn chương trình học và hướng dẫn hoàn tất thủ tục nhập học.