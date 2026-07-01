1 chọi 12 vào lớp 6 trường hot bậc nhất TP.HCM

6h sáng 1/7, trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) bắt đầu đón học sinh đến tham gia kỳ khảo sát năng lực tuyển sinh lớp 6. Năm nay, hơn 4.200 thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường để giành 350 suất học, tương đương tỷ lệ chọi khoảng 1/12. Dù thấp hơn mức 1/14 của năm 2025, đây vẫn là một trong những kỳ tuyển sinh có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay.

Được dì đưa đến điểm khảo sát từ sớm, Trần Lê Minh Đăng, học sinh trường Tiểu học Đại Thành, không giấu được vẻ hồi hộp trước giờ làm bài. Dù vậy, em vẫn tự tin sẽ hoàn thành tốt bài khảo sát. "Con muốn học Trần Đại Nghĩa vì anh con cũng từng học ở đây", Đăng chia sẻ với Tri Thức - Znews. Là giáo viên tiểu học, chị Trần Phạm Quyên Quyên - dì ruột của Đăng - đã đồng hành cùng cháu trong quá trình ôn tập. Chị Quyên cho biết Minh Đăng không học thêm mà chủ yếu tự học tại nhà dưới sự hướng dẫn của gia đình.

Để hỗ trợ các thí sinh nhỏ tuổi trong ngày khảo sát, trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa bố trí đội học sinh tình nguyện hướng dẫn, điều phối các em di chuyển đến đúng khu vực tập trung trước giờ làm bài.

Tại TP.HCM, tuyển sinh lớp 6 ở một số trường THCS nhiều năm qua luôn có mức cạnh tranh cao, thậm chí tỷ lệ chọi còn vượt nhiều trường THPT chuyên. Trong đó, trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa là điểm nóng nhất. Năm 2025, trường từng nhận 4.851 hồ sơ cho 350 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ chọi gần 1/14 - mức cao nhất kể từ năm 2015. Học sinh muốn dự khảo sát phải đạt từ 9 điểm trở lên ở bài kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt. Bên cạnh đó, các trường THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ và THCS Trần Quốc Toản 1 cũng duy trì kỳ khảo sát đầu vào với tỷ lệ cạnh tranh cao, lần lượt khoảng 1/4,9 và 1/3,9 trong năm 2025.

Theo hướng dẫn của học sinh tình nguyện, Nguyễn Bùi Minh Chuyên, học sinh trường Trung Tiểu học Việt Anh, di chuyển vào khu vực tập trung trước giờ làm bài. Với Minh Chuyên, chất lượng đào tạo và môi trường học tập là lý do em lựa chọn trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa. Dù áp lực trước tỷ lệ cạnh tranh cao, em nói mẹ luôn động viên chỉ cần làm hết sức, không cần quá đặt nặng chuyện đỗ hay trượt.

Các học sinh xếp hàng ngay ngắn tại sân trường theo từng bảng tên do nhà trường bố trí. Trưởng điểm thi liên tục phát loa hướng dẫn, nhắc thí sinh đứng đúng vị trí để chuẩn bị vào phòng làm bài.

Trong khi nhiều bạn vẫn tranh thủ xem lại tài liệu, Nguyễn Anh Duy, học sinh trường Tiểu học Sơn Cang, cẩn thận kiểm tra phiếu báo dự thi theo hướng dẫn của trưởng điểm thi. Để chuẩn bị cho kỳ khảo sát, Anh Duy tham gia bốn lớp học thêm gồm Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học và một lớp gia sư tổng hợp tại nhà. Mỗi ngày, em đều luyện hai bộ đề với quyết tâm giành một suất vào trường.

Các học sinh xếp hàng tập trung trong khu vực sân trường. Đúng 7h, từng nhóm học sinh được cán bộ phòng thi hướng dẫn di chuyển lên phòng thi tương ứng. Các em liên tục được nhắc nhở kiểm tra lại phiếu dự thi và thông tin cá nhân để tránh sai sót hoặc đi nhầm điểm thi.

Kỳ khảo sát vào lớp 6 của trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa diễn ra trong 90 phút, gồm hai phần. Phần trắc nghiệm kéo dài 30 phút với 20 câu hỏi; phần tự luận làm trong 60 phút, đánh giá năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), toán học và tư duy logic, cùng kỹ năng đọc hiểu và làm văn.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM trực tiếp tổ chức toàn bộ kỳ khảo sát tuyển sinh lớp 6 của trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, từ khâu ra đề, coi khảo sát, chấm bài đến giải quyết phúc khảo. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại TP.HCM, đồng thời đạt từ 9 điểm trở lên ở bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt lớp 5.

Đối với bốn trường còn lại gồm THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, THCS Trần Quốc Toản và THCS Nguyễn An Ninh, Sở GD&ĐT xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn, còn UBND các phường tổ chức coi khảo sát, chấm bài và xử lý phúc khảo. Bài khảo sát có thời lượng 90 phút với cấu trúc tương tự, riêng phần tiếng Anh tập trung đánh giá kỹ năng đọc hiểu và viết, bên cạnh các nội dung về toán học, tư duy logic, đọc hiểu và làm văn.

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