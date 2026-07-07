Công bố điểm thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa ở TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm khảo sát năng lực vào lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Hoài Bảo.

Thí sinh tra cứu điểm thi tại https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/tra-cuu-ket-qua.

Cùng với điểm thi, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng công bố điểm trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa là 75,25 điểm, tăng 2 điểm so với năm ngoái.

Kỳ khảo sát vào lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa được tổ chức vào ngày 1/7 vừa qua. Năm nay, hơn 4.200 thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường để giành 350 suất học, tương đương tỷ lệ chọi khoảng 1/12. Dù thấp hơn mức 1/14 của năm 2025, đây vẫn là một trong những kỳ tuyển sinh có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay.

Bài thi gồm 2 phần, thời gian thi 90 phút. Phần trắc nghiệm kéo dài 30 phút với 20 câu hỏi; phần tự luận làm trong 60 phút, đánh giá năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), toán học và tư duy logic, cùng kỹ năng đọc hiểu và làm văn.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM trực tiếp tổ chức toàn bộ kỳ khảo sát tuyển sinh lớp 6 của trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, từ khâu ra đề, coi khảo sát, chấm bài đến giải quyết phúc khảo. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại TP.HCM, đồng thời đạt từ 9 điểm trở lên ở bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt lớp 5.

Học sinh trúng tuyển lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa nộp hồ sơ nhập học từ ngày 8/7 đến trước 16h30 ngày 14/7. Sau thời gian trên, nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.