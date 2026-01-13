Địa chấn xảy ra ở cúp quốc gia Pháp

Rạng sáng 13/1, PSG thua sốc với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà trước Paris FC ở vòng 32 đội cúp quốc gia Pháp.

Trận derby thủ đô giữa PSG và Paris FC kết thúc với kết quả gây chấn động bóng đá Pháp. PSG được chơi trên sân nhà và sở hữu lực lượng cùng bề dày danh tiếng áp đảo đối thủ. Thế nhưng, đương kim vô địch giải đấu bất ngờ thua sốc.

Jonathan Ikone, sản phẩm từ học viện Paris Saint-Germain, trở lại ám ảnh câu lạc bộ cũ khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 74, giúp Paris FC đánh bại đối thủ cùng thành phố.

Ikone, được HLV Paris FC tung vào sân từ ghế dự bị, chọc thủng lưới đội bóng cũ ở thời điểm ít ai ngờ tới nhất sau một pha phản công chớp nhoáng.

Đây mới là trận thua sân nhà đầu tiên của PSG ở giải đấu này kể từ năm 2022, đồng thời là thất bại đầu tiên của họ tại vòng 32 đội kể từ năm 2014.

PSG đang là nhà đương kim vô địch và giữ kỷ lục 16 lần đăng quang ở giải đấu. Song, năm nay, họ sẽ phải thoái vị. Mọi thứ khó tin hơn nữa khi Paris FC chỉ là tân binh ở Ligue 1 mùa này, sau khi thăng hạng từ Ligue 2 cuối mùa trước.

