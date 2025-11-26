Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 26/11, tân binh Royale Union Saint-Gilloise quật ngã Galatasaray 1-0 ngay trên sân khách ở vòng phân hạng.

Trước giờ bóng lăn, Galatasaray được dự đoán giành chiến thắng dễ dàng khi nắm trong tay mọi lợi thế trước Union SG, từ giá trị đội hình vượt trội (305 triệu euro so với 90 triệu euro) đến chuỗi 33 trận bất bại trên sân nhà tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, thành tích đáng tự hào của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã khép lại trong cay đắng, khi họ nhận thất bại không tưởng trước đối thủ vừa có lần đầu dự Champions League.

Galatasaray thất thủ ngay trên sân nhà.

Sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Champions League mùa này, Galatasaray lại thi đấu dưới sức trong hiệp một. Union SG mới là đội tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý hơn, trong đó Promise David suýt mở tỷ số sau cú sút cận thành đi chệch khung thành. Đội chủ nhà sau đó đáp trả bằng pha nã đại bác từ xa của Gabriel Sara, nhưng bóng lại dội trúng cột đầy tiếc nuối.

Sang hiệp hai, Galatasaray tiếp tục thi đấu chệch choạc và phải trả giá. Phút 57, Raul Florucz căng ngược thông minh cho Adem Zorgane, trước khi tiền vệ này kiến tạo để Promise David dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa Union SG vượt lên dẫn trước. Bàn thua khiến Galatasaray buộc phải dồn lên, nhưng hàng công của họ liên tục gặp khó trước sự chắc chắn của thủ thành Kjell Scherpen.

Những phút cuối, Lions tạo ra ít nhất hai cơ hội mười mươi, bao gồm cú đánh đầu nguy hiểm của Sara và pha dứt điểm cận thành Davinson Sanchez. Tuy nhiên, tất cả đều trôi qua trong sự tiếc nuối. Tệ hơn, chủ nhà còn mất Arda Unyay vì thẻ vàng thứ hai.

Kết quả này giúp Union SG viết tiếp câu chuyện cổ tích với chiến thắng thứ 2 ở Champions League trong lịch sử, qua đó chen chân vào nhóm có vé dự play-off.