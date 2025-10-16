Địa chấn ở bán kết U20 World Cup

Rạng sáng 16/10, U20 Morocco hòa 1-1 Pháp, sau đó thắng 5-4 ở loạt luân lưu để giành vé vào chung kết cúp thế giới.

U20 Morocco lần đầu vào chung kết World Cup.

Đội tuyển U20 Morocco viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên giành quyền vào chung kết World Cup. Bóng đá đất nước Bắc Phi chứng minh sự tiến bộ vượt bậc, qua đó vượt thành tích tốt nhất trước đây của họ tại giải năm 2005, khi dừng bước ở bán kết.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Morocco là đội mở tỷ số ở phút 32 sau khi VAR xác nhận quả phạt đền cho họ. Zabiri là người thực hiện, cú sút của anh đập cột dọc rồi bật vào người thủ môn Lisandru Olmeta, đi vào lưới, được tính là bàn phản lưới nhà của Pháp.

Đội bóng áo lam sau đó vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa ở phút 59 nhờ pha lập công của Lucas Michail sau một sai lầm phòng ngự của đối thủ.

Cả hai đội chơi chặt chẽ trong phần còn lại của trận đấu và kéo nhau vào hiệp phụ. Phút 107, Pháp chỉ còn 10 người khi Nzingoula bị truất quyền thi đấu sau thẻ vàng thứ hai, nhưng Morocco vẫn không tận dụng được lợi thế. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp phụ, tỷ số vẫn là 1-1.

Trên chấm luân lưu, thủ môn Yanis Benchaouch hóa người hùng khi cản phá thành công cú sút quyết định của N’Guessan, ấn định chiến thắng 5-4 cho đội bóng Bắc Phi.

Với kết quả này, Morocco trở thành đại diện châu Phi đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup U20 sau 16 năm, và họ sẽ đối đầu với Argentina hoặc Colombia trong trận tranh ngôi vô địch.