HLV mất việc ở vòng loại World Cup 2026

CH Czech sa thải HLV Ivan Hasek sau thất bại bẽ bàng 1-2 trước Quần đảo Faroe tại vòng loại World Cup 2026 hôm 13/10.

HLV Ivan Hasek bị sa thải.

“Chúng tôi chấm dứt hợp tác với Ivan Hasek kể từ hôm nay", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá CH Czech, David Trunda, xác nhận hôm 15/10. Liên đoàn cũng hé lộ khả năng sẽ tìm kiếm một HLV ngoại để dẫn dắt đội tuyển, trong khi một HLV tạm quyền sẽ chỉ đạo trận đấu cuối cùng gặp Gibraltar vào tháng 11.

Hasek, 62 tuổi, có lần thứ hai dẫn dắt CH Czech trước thềm Euro 2024, nhưng đội tuyển sớm bị loại ngay từ vòng bảng. Phong cách thi đấu thực dụng, thiếu tính cống hiến của ông bị giới chuyên môn chỉ trích nặng nề. Bản thân Hasek cũng nhiều lần than phiền rằng bóng đá CH Czech hiện không còn sản sinh ra những tài năng ở tầm cỡ Pavel Nedved hay Tomas Rosicky.

Trận thua đậm 1-5 trước Croatia hồi tháng 6 đã khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội, và thất bại mới nhất trước Quần đảo Faroe được xem là giọt nước tràn ly.

Đội tuyển CH Czech đang theo đuổi tấm vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2006, nhưng thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều đã khiến cơ hội của họ trở nên mong manh.

Croatia hiện dẫn đầu bảng L với 3 điểm nhiều hơn và còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, CH Czech chỉ hơn Quần đảo Faroe đúng 1 điểm, và cả hai đều còn một lượt trận cuối. Điều này đồng nghĩa với việc CH Czech thậm chí chưa chắc suất đá play-off vào tháng 3 năm sau.

