Địa chấn của bóng đá Thái Lan

Bóng đá Thái Lan vừa chứng kiến cú sốc lớn khi Muangthong United rớt khỏi Thai League sau mùa giải 2025/26 đầy thất vọng.

Tối 10/5, thất bại 0-3 trước Sukhothai ở vòng 30 giải vô địch quốc gia Thái Lan khiến Muangthong United chỉ đứng thứ 14 với 26 điểm sau 30 trận. Kết quả là không đủ để đội bóng trụ lại giải đấu cao nhất của Thái Lan.

Đội bóng thắng 6, hòa 8 và thua tới 16 trận, ghi vỏn vẹn 27 bàn nhưng thủng lưới tới 52 lần.Đây được xem là cú ngã đau đớn với một trong những CLB giàu truyền thống nhất bóng đá Thái Lan.

Muangthong từng là thế lực thống trị Thai League trong hơn một thập kỷ. Sau khi thăng hạng năm 2008, đội bóng nhanh chóng vươn lên thành biểu tượng mới của bóng đá xứ chùa vàng.

CLB từng giành 4 chức vô địch Thai League vào các năm 2009, 2010, 2012 và 2016. Ngoài ra, họ còn sở hữu 2 League Cup cùng nhiều danh hiệu quốc nội khác. Ở sân chơi châu Á, Muangthong cũng tạo dấu ấn khi lọt vào vòng knock-out AFC Champions League 2017, thành tích hiếm hoi với một đại diện Thái Lan thời điểm đó.

Tuy nhiên, ánh hào quang cũ không thể cứu đội bóng khỏi mùa giải tệ hại. Hàng công thiếu sức sống, hàng thủ liên tục mắc sai lầm, trong khi sự ổn định gần như biến mất hoàn toàn.

Việc phải xuống chơi ở Thai League 2 mở ra chương đen tối nhất lịch sử CLB kể từ ngày trở lại hạng đấu cao nhất cách đây 17 năm.

