Di sản thực sự của Lý Tiểu Long

Cuốn tiểu sử “Water Mirror Echo” của Jeff Chang kể về cuộc đời và di sản của Lý Tiểu Long với tư cách là một người Mỹ gốc Á mở đường cho sự đa dạng tại Hollywood.

Có một điều những cuốn tiểu sử thường hứa hẹn mang lại, đó là đưa độc giả hiểu sâu hơn về ai đó, bên dưới ánh hào quang ngôi sao.

Với Water Mirror Echo, Jeff Chang khẳng định: Bạn có thể đã quen thuộc với Lý Tiểu Long, nhưng cuốn sách này mới thể hiện con người yếu đuối bên trong ông ấy.

Tham vọng của tác giả

Lý Tiểu Long là một độc giả say mê triết học Đạo giáo và sách self-help của Mỹ. Ông đã kết hợp cả hai nguồn kiến thức này để hài hoà giữa "xuôi theo dòng chảy Thiền tông" và "tham vọng về nước Mỹ".

Cuốn sách ra mắt ngày 23/9.

Năm 1969, ông đã viết một ghi chú cho chính mình, nêu rõ "mục tiêu chính yếu": "Tôi, Lý Tiểu Long, sẽ là siêu sao phương Đông đầu tiên được trả lương cao nhất tại Mỹ".

Với một người Mỹ gốc Á đang cố gắng đột phá vào Hollywood, việc cân bằng giữa những triết lý của bản thân nói dễ hơn làm. Thêm vào đó, sự ra đi đột ngột của Lý Tiểu Long năm 32 tuổi càng khiến những thế hệ sau khó khăn hơn để xác định điều ngôi sao này đã tin tưởng và tuân theo.

Theo Sfchronicle, tác giả Chang đã có được nhiều thông tin quý từ Bao Nguyen, nhà làm phim tài liệu Be Water về Lý Tiểu Long, các tác giả Adam Mansbach và Cathy Park Hong và W. Kamau Bell, người tự xưng là chuyên gia về Lý Tiểu Long, cùng nhiều tư liệu khác để viết nên Water Mirror Echo.

Sự khởi đầu đan xen Đông - Tây

Theo New York Times, Jeff Chang dẫn dắt độc giả đi qua cuộc đời Lý Tiểu Long với những giai thoại sống động, bối cảnh lịch sử và những câu chuyện phiếm, cùng rất nhiều bức ảnh của ngôi sao võ thuật, bao gồm cả những bức ảnh rõ nét và những bức ảnh chụp ngẫu nhiên, mờ nhạt từ kho lưu trữ của gia đình.

Cuộc đời ngắn ngủi của Lý Tiểu Long bắt đầu vào năm 1940 tại San Francisco. Cha mẹ ông là người Hoa đến Mỹ một năm trước đó do bị thu hút về một tương lai tốt đẹp. Cha ông là một nghệ sĩ opera người Quảng Đông, và ông cố bên phía mẹ của ông là một thương gia người Do Thái gốc Hà Lan.

Cuộc sống không như mong muốn, gia đình ông trở về Hồng Kông (Trung Quốc) khi Lý Tiểu Long còn rất nhỏ. Tại đây, Lý Tiểu Long đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong ngành công nghiệp điện ảnh non trẻ của Hồng Kông, thường vào vai một cậu bé đường phố nghịch ngợm. Với các vai diễn thiên về hành động, Lý Tiểu Long có những biệt danh như Tiny Phoenix (Phượng hoàng nhỏ) hay The One Who Can't Be Stopped (Kẻ không thể ngăn cản).

Một yếu tố cốt lõi trong tính cách của Lý Tiểu Long cũng dần hình thành trong quá trình này: Thiếu kiên nhẫn, đôi khi liều lĩnh và tràn đầy khát vọng. Ông vừa học điệu nhảy cha-cha từ những người bạn Philippines, đồng thời, cũng học môn võ thuật gọi là Vịnh Xuân Quyền. Lý Tiểu Long, người vừa bị bắt nạt vừa là một kẻ bắt nạt, đã dần trở thành một thiếu niên hay gây gổ. Năm 18 tuổi, cha mẹ gửi ông trở lại Mỹ.

Trở về Mỹ, sống tại Seattle và Bay Area, Lý Tiểu Long học triết học, kịch nghệ và dạy võ thuật, phát triển một hệ thống mà sau này ông gọi là Triệt Quyền Đạo. Thay vì những động tác ngoạn mục gắn liền với các môn võ cổ điển, Lý Tiểu Long khuyến khích sức mạnh, sự tập trung và tốc độ. Ý tưởng là các động tác phản ứng nhanh chóng, không cần suy nghĩ.

Ông mô tả Triệt Quyền Đạo "đơn giản là sự thể hiện trực tiếp cảm xúc của một người với ít chuyển động và ít năng lượng nhất".

Con đường chinh phục Hollywood

Tuy nhiên, Hollywood giống một pháo đài khép kín. Jeff Chang lưu ý rằng các nhân vật người Mỹ gốc Á lúc đó chủ yếu bị giới hạn với hình tượng Charlie Chan có cá tính lịch sự một cách khôi hài hay Fu Man Chu độc ác một cách khôi hài. Chưa kể, những vai diễn này còn do các diễn viên da trắng hóa trang thành người da vàng để thủ vai. Lý Tiểu Long cuối cùng đã có bước đột phá lớn khi được chọn vào vai Kato trong bộ phim truyền hình Ong bắp cày xanh.

Các diễn viên như Steve McQueen và Julie Andrews đã trả cho Lý Tiểu Long rất nhiều tiền cho các buổi học võ thuật riêng. Nhưng Ong bắp cày xanh đã bị hủy bỏ sau một mùa. Đây là tin xấu đối với Lý Tiểu Long, người đã phải vật lộn để duy trì sự ủng hộ cho các kịch bản phim của mình với các vai anh hùng người Mỹ gốc Á. Danh tiếng thực sự với ông vẫn còn xa vời.

Vì vậy, vào năm 1970, ông trở về Hồng Kông để làm phim. Lúc đó, ông đã kết hôn và có hai con. Chang đã liên hệ tham vọng của Lý Tiểu Long với sự công nhận trong Hollywood mà các nhà hoạt động người Mỹ gốc Á muốn có vào thời điểm đó. Trong một bài thuyết trình giới thiệu một loạt phim do người châu Á dẫn dắt, Lý Tiểu Long kết luận: "Đây vừa là một ý tưởng mang tính cách mạng và vừa mang tính thương mại".

Nhận định của Lý Tiểu Long đã được chứng minh là đúng, ngay cả khi ông không còn sống để chứng kiến ​​cuộc cách mạng đó thành công về mặt thương mại như thế nào. Vào ngày 20/7/1973, ông qua đời vì phù não, một tháng trước khi bộ phim Long tranh hổ đấu, với sự tham gia của Lý Tiểu Long trong vai huấn luyện viên võ thuật đang thực hiện nhiệm vụ bí mật truy bắt một trùm ma túy, được công chiếu tại Los Angeles.

Sau khi ông ra đi, "nền kinh tế Lý Tiểu Long" đã lấp đầy khoảng trống ông để lại gần như ngay lập tức, với rất nhiều bộ phim tạo dựng nhân vật giống Lý Tiểu Long, cho họ mặc đồ giống Lý Tiểu Long và làm hành động giống Lý Tiểu Long.

Tuy nhiên, di sản của Lý Tiểu Long còn vượt ra ngoài thế giới người nổi tiếng và giải trí. Chang nói: "Ở Mỹ, chưa từng có ai giống ông ấy."