'Dị nhân' Haaland

Ghi bàn ào ạt ở cả CLB lẫn ĐTQG, Haaland không thắng nhờ dứt điểm siêu phàm, mà nhờ khả năng tự tạo ra những cơ hội ngon ăn nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Erling Haaland không chỉ đơn thuần là một chân sút xuất sắc. Anh là hiện thân của một cỗ máy biết biến mọi khoảng trống thành bàn thắng, nơi thống kê và thực tế hòa vào nhau để tạo ra thứ vũ khí hủy diệt.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục

Trong 100 trận đầu tiên tại Premier League, Haaland ghi 88 bàn thắng - nhiều hơn bất kỳ ai trong lịch sử giải đấu ở cùng mốc thời gian. Ở đội tuyển Na Uy, tiền đạo 25 tuổi thậm chí còn có hiệu suất cao hơn: 48 bàn sau 45 trận, trong đó có 5 hat-trick. Trước đó, tại Dortmund, anh rời Bundesliga với hành trang 86 bàn sau 89 trận.

Nếu cộng gộp, Haaland vượt mốc 220 bàn thắng chỉ sau 250 trận chuyên nghiệp cấp CLB và ĐTQG - một tốc độ mà ngay cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng không đạt được ở tuổi này.

Theo dữ liệu từ Opta, kể từ khi khoác áo Man City, tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) mà Haaland tích lũy vào khoảng 84 bàn. Nghĩa là một tiền đạo “trung bình” với số cơ hội tương tự chỉ ghi được ngần ấy. Haaland ghi nhiều hơn thực tế khoảng 4 bàn (chỉ +2 nếu loại trừ phạt đền).

Nghe có vẻ không nhiều, và đó chính là điểm mấu chốt: anh không vượt trội nhờ dứt điểm siêu phàm, mà nhờ khả năng liên tục tạo ra cơ hội dễ ghi bàn hơn người khác.

Sergio Aguero - huyền thoại số một trong lịch sử Man City - sút nhiều hơn Haaland trong cùng giai đoạn và có tỷ lệ dứt điểm tốt hơn trung bình lịch sử tới +2%. Thế nhưng, anh vẫn không thể đạt mức bàn thắng khủng khiếp như Haaland.

Lý do: Aguero thường sút ở những tình huống khó hơn, còn Haaland xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để tung ra cú dứt điểm gần như “không thể trượt”.

Vừa nhiều, vừa chất - nghịch lý mang tên Haaland

Trong top tiền đạo châu Âu, thường sẽ có hai xu hướng:

· Kylian Mbappe: sút rất nhiều, nhưng chất lượng cơ hội thấp (xG trung bình mỗi cú sút chỉ khoảng 0.14).

· Serhou Guirassy (Dortmund): sút ít hơn, nhưng cơ hội lại “ngon” (xG trung bình 0.22).

Haaland khác hẳn. Anh vừa sút nhiều (trung bình 3,7 lần/trận ở Premier League), vừa duy trì chất lượng cơ hội ở mức cao (0.20 xG/mỗi cú sút). Sự kết hợp này gần như chỉ thấy ở Robert Lewandowski thời đỉnh cao.

Không chỉ số liệu, chính phong cách thi đấu mới khiến Haaland “không thể copy”. Anh cao 1,94 mét, tốc độ nước rút nằm trong nhóm nhanh nhất Premier League, và có khả năng chọn vị trí khiến hàng thủ đối phương luôn bị đặt vào thế bị động.

Thống kê mùa 2023/24 cho thấy:

· 31% số bàn của Haaland đến từ các pha chạm bóng một lần trong vòng cấm.

· Anh chỉ cần trung bình 20,7 lần chạm bóng để ghi 1 bàn - thấp nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

· Trong vòng cấm, tỷ lệ dứt điểm trúng đích của anh vượt 50%, tức là cứ hai lần ra chân là một lần buộc thủ môn làm việc.

Sau 3 trận đầu tiên của Premier League mùa này, Haaland có 3 bàn thắng và tích lũy lượng bàn thắng kỳ vọng gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác. Nói cách khác, anh tạo ra cơ hội đủ để ghi ít nhất 6 bàn nếu may mắn hơn.

Điều này cho thấy, ngay cả khi hiệu suất dứt điểm chưa “nóng máy”, khả năng tạo ra cơ hội của Haaland vẫn bỏ xa phần còn lại.

Người ta vẫn chế giễu rằng “đặt bất kỳ tiền đạo nào vào đội hình Pep Guardiola cũng ghi bàn cả”. Nhưng thực tế, nếu điều đó dễ dàng, tại sao chỉ Haaland có thể chạm tới những con số phi thường?

Đặt Gabriel Jesus hay thậm chí Julian Alvarez vào vị trí trung phong, họ không thể tạo ra khối lượng cơ hội tương đương. Haaland đơn giản có bộ kỹ năng mà không ai khác có: sức mạnh, tốc độ, chiều cao, phản xạ và di chuyển.

Erling Haaland không chỉ ghi bàn nhiều vì chơi cho một đội bóng mạnh. Anh đang định nghĩa lại khái niệm “tiền đạo số 9” trong bóng đá hiện đại: không chỉ là người dứt điểm, mà là kẻ biết cách biến mọi pha di chuyển, mọi khoảng trống, thành cơ hội ăn bàn.

Khi thống kê chỉ ra rằng Haaland thậm chí không cần là chân sút xuất sắc nhất, mà vẫn ghi bàn nhiều hơn tất cả, chúng ta mới hiểu vì sao Haaland là cỗ máy ghi bàn của kỷ nguyên dữ liệu - một hiện tượng mà bóng đá thế giới chưa từng chứng kiến.