Di Maria lập siêu phẩm sút phạt

Sáng 24/8, Di Maria rực sáng với pha lập công mang về chiến thắng 1-0 cho Rosario Central trước Newell's Old Boys tại giải VĐQG Argentina.

Tại vòng 6 giải VĐQG Argentina, trong trận đấu derby kinh điển của thành phố Rosario, Angel Di Maria mang đến khoảnh khắc rực rỡ ở phút 82, khi thực hiện pha sút phạt từ cự ly hơn 30 m, giúp Rosario Central đánh bại đối thủ truyền kiếp Newell’s với tỷ số 1-0.

Cầu thủ 36 tuổi thực hiện cú đá phạt hoàn hảo, đưa bóng lượn cong vào góc cao khung thành, tạo ra những màn ăn mừng cuồng nhiệt từ khán đài. Đây là bàn thắng thứ ba của Di Maria kể từ khi trở lại đội bóng cũ Rosario Central, sau hai lần ghi bàn từ chấm penalty trước đó.

Bàn thắng này mang về ba điểm quý giá cho Rosario Central, và trở thành khoảnh khắc đáng nhớ kể từ khi Di Maria trở lại khoác áo đội bóng quê hương. Cựu sao PSG cũng không giấu sự xúc động, khi cởi áo ăn mừng, dành tặng bàn thắng cho vợ và gia đình đang có mặt trên khán đài.

Cả sân vận động Gigante de Arroyito như nổ tung với tiếng vỗ tay không ngớt. La Nación bình luận "đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất" kể từ khi Di Maria trở về quê nhà thi đấu.

Trận Clasico của thành phố Rosario, giữa Rosario Central và Newell's Old Boys, từ lâu được mệnh danh như một trong những màn so tài căng thẳng nhất bóng đá Nam Mỹ, khi độ thù địch của hai CLB không thua kém bất cứ màn derby nào.

Pha dứt điểm xuất sắc của Di Maria giúp Rosario Central đánh dấu chuỗi năm trận thắng liên tiếp trước Newell's Old Boys, đồng thời đưa đội bóng lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng nhóm B giải VĐQG Argentina, chỉ kém hai đội dẫn đầu River Plate và San Lorenzo đúng một điểm.