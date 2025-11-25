Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đi cấp cứu sau khi viên giặt xả vỡ, bắn thẳng vào mắt

  • Thứ ba, 25/11/2025 14:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một phụ nữ ở Chiết Giang bị bỏng hóa chất giác mạc, thị lực mắt phải giảm còn 0,06 sau khi viên giặt bất ngờ phát nổ, dung dịch bắn thẳng vào mắt.

vien giat anh 1

Các chuyên gia khuyến cáo không nên bảo quản viên giặt ở nơi nóng ẩm. Ảnh: Freepik.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một phụ nữ họ Vương ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) suýt mất thị lực mắt phải sau tai nạn bỏng hóa chất do viên giặt (viên gel giặt xả) phát nổ.

Theo China Times, cô Vương lấy viên giặt đã được cất giữ lâu ngày để sử dụng. Trước đó, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lớp màng ngoài của các viên giặt bị nóng chảy, kết dính vào nhau. Khi cô dùng lực mạnh để tách chúng ra, một viên bất ngờ vỡ tung, phun dung dịch giặt có nồng độ cao thẳng vào mặt và mắt phải.

Ngay lập tức, người phụ nữ cảm thấy đau rát, chảy nước mắt liên tục, thị lực mờ và rất nhạy cảm với ánh sáng. Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán bỏng hóa chất giác mạc. Thị lực mắt phải lúc đó chỉ còn 0,06, gần như mù một bên. Nhờ điều trị kịp thời, thị lực người bệnh đã dần hồi phục.

Các bác sĩ cho biết viên giặt chứa hàm lượng lớn chất hoạt động bề mặt và thành phần kiềm, có khả năng xuyên thấm mạnh. Khi tiếp xúc với mắt, chúng có thể gây kích ứng, tổn thương niêm mạc và làm bong biểu mô giác mạc nếu không được xử trí đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo khi dung dịch từ viên giặt bắn vào mắt, người dùng cần lập tức xả rửa bằng nhiều nước sạch, tuyệt đối không dụi mắt. Sau khi rửa mắt, không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt chứa corticosteroid hay thuốc giảm đau vì có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Nếu lượng hóa chất nhiều hoặc mắt đau, rát, mờ kéo dài, người dân cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Trong quá trình điều trị, cần hạn chế tiếp xúc ánh sáng mạnh, tránh trang điểm vùng mắt và tuân thủ việc nhỏ thuốc theo chỉ định.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyên không nên bảo quản viên giặt ở nơi nóng hoặc ẩm như ban công, nhà vệ sinh. Khi viên giặt bị dính chặt vào nhau, không nên mạnh tay kéo tách để tránh nguy cơ nổ vỡ. Gia đình có trẻ nhỏ cần để viên giặt ngoài tầm với, bởi trẻ dễ nhầm với kẹo hoặc đồ chơi, nguy cơ gây ngộ độc và bỏng hóa chất rất cao.

viên giặt Thị lực Giác mạc Giặt

    Nhiều người uống rượu rồi cố tìm cách “giải” để lái xe an toàn, nhưng theo chuyên gia những biện pháp truyền miệng là sai lầm khi giải rượu có thể gây hại sức khỏe.

    WHO đề nghị Quốc hội Việt Nam đưa hoạt động kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh trong Luật Đầu tư sửa đổi và không cho phép bất kỳ ngoại lệ nào, kể cả sản xuất để xuất khẩu.

    Hôi miệng là tình trạng phổ biến, gây mất tự tin và ảnh hưởng trực tiếp đến giao tiếp hàng ngày. Ngoài việc vệ sinh răng miệng, chế độ ăn uống cũng quyết định đáng kể đến độ thơm mát của hơi thở.

