ĐH Quốc gia TP.HCM công bố khung quy đổi điểm thi đánh giá năng lực

Khung quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được dùng làm căn cứ để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố khung quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là căn cứ để các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL trong xét tuyển theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, đồng thời góp phần bảo đảm tính thống nhất, công bằng và minh bạch giữa các phương thức tuyển sinh.

Khung quy đổi được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, cùng hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết việc quy đổi không dựa trên so sánh trực tiếp điểm số tuyệt đối giữa hai kỳ thi mà áp dụng phương pháp bách phân vị (percentile). Phương pháp này đối sánh vị trí của thí sinh trong phân bố điểm của từng kỳ thi, qua đó phản ánh tương quan năng lực giữa các nhóm thí sinh thay vì quy đổi cơ học giữa các thang điểm khác nhau.

Cách tiếp cận này giúp bảo đảm tính khách quan, khoa học khi quy đổi giữa các phương thức đánh giá có mục tiêu, cấu trúc đề thi và thang điểm khác nhau. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để các trường xây dựng bảng quy đổi điểm trúng tuyển phù hợp với từng ngành, chương trình đào tạo.

Dữ liệu xây dựng bảng bách phân vị được lấy từ kết quả cao nhất của mỗi thí sinh trong hai đợt thi ĐGNL năm 2026. Điểm cao nhất của kỳ thi năm nay là 1.139/1.200 điểm. Toàn bộ dữ liệu được chia thành 100 nhóm phân vị để đối sánh với phân bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trên cơ sở đó, Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng khung quy đổi cho ba tổ hợp được đánh giá có mức độ tương thích cao nhất với cấu trúc bài thi ĐGNL, gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Mỗi tổ hợp có bảng quy đổi chi tiết theo từng nhóm phân vị, xác định khoảng điểm tương ứng giữa điểm thi ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Quốc gia TP.HCM lưu ý khung quy đổi không phải là bảng chuyển đổi cố định giữa từng mức điểm ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT. Các cơ sở đào tạo sẽ căn cứ khung này để xây dựng bảng quy đổi điểm xét tuyển phù hợp với phương án tuyển sinh của từng ngành và từng trường.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL phải lựa chọn tổ hợp xét tuyển phù hợp (tổ hợp gốc) để thực hiện quy đổi điểm tương đương, không thực hiện quy đổi theo phương thức "bắc cầu" giữa nhiều tổ hợp khác nhau.

Nguyên tắc này nhằm bảo đảm kết quả quy đổi phản ánh đúng tương quan giữa bài thi ĐGNL và tổ hợp xét tuyển tương ứng, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, công bằng trong tuyển sinh.

Thí sinh tham khảo bảng quy đổi do Đại học Quốc gia TP.HCM công bố theo bảng sau.