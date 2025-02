Depay bị tù treo

Rạng sáng 6/2 (giờ Hà Nội), Memphis Depay lên tiếng xin lỗi sau khi bị kết án vì lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt mức cho phép khi đang nghỉ dưỡng ở Monaco vào tháng 8 năm ngoái.

Tiền đạo 30 tuổi thừa nhận sai phạm và cho biết anh "mắc sai lầm", theo đó tự lái xe về nhà sau khi đã uống vài ly rượu tại một nhà hàng.

"Lẽ ra tôi nên đi taxi, nhưng không làm vậy. Vì thế, tôi muốn gửi lời xin lỗi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. 2024 là một năm của những bài học, và tôi chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm từ chuyện này", Memphis chia sẻ sau khi bị kết án 4 tháng tù treo.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, Depay đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Atletico Madrid. Anh bị cảnh sát Monaco chặn lại vào rạng sáng ngày 6/8/2024 vì lái xe nguy hiểm. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Depay vi phạm quy định.

Tới tháng 9/2024, Depay gia nhập Corinthians ở giải vô địch quốc gia Brazil và tạo ảnh hưởng lớn. Anh góp dấu giày vào 11 bàn thắng (7 bàn, 4 kiến tạo) sau 14 trận trên mọi đấu trường. Trung bình, Depay chỉ cần 90 phút để đóng góp vào một bàn thắng cho Corinthians.

Chân sút người Hà Lan giúp Corinthians tạo nên màn đào thoát ngoạn mục nhất ở giải VĐQG mùa 2024. Nhờ Depay, CLB thoát khỏi cảnh đua trụ hạng. Trước khi Depay xuất hiện, Corinthians xếp thứ 18 (trên tổng số 20 đội) ở bảng xếp hạng Serie A Brazil.

Chung cuộc, Corinthians kết thúc mùa ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Brazil và giành suất dự cúp châu lục Copa Libertadores từ vòng loại.

