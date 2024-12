Neymar từ chối làm đồng đội với Depay

Khi một fan yêu cầu anh ký tên lên chiếc áo hôm 23/12, Neymar không ngần ngại tuyên bố rằng Santos là CLB vĩ đại nhất thế giới. Anh nói: "Đây là nơi sản sinh ra vua (Pele) và hoàng tử (Neymar). Tôi dành rất nhiều tôn trọng cho Corinthians, nhưng bạn phải tôn trọng Santos hơn. Santos là đội bóng yêu thích của tôi".

Trong thời gian qua, Neymar liên tục được nhắc đến về việc trở lại Brazil chơi bóng sau những ngày tháng không thành công tại Saudi Arabia. Santos được xem là điểm đến khả thi nhất nếu Neymar chọn trở về quê hương, nhưng Corinthians cũng bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao sinh năm 1992. Tiền đạo Memphis Depay của Corinthians bày tỏ mong muốn sát cánh với Neymar tại Brazil.

Neymar vừa trở lại sau chấn thương và đang hy vọng có thể duy trì phong độ tốt trong nửa sau của mùa giải. Anh được Al Hilal đăng ký thi đấu trong giai đoạn hai của mùa giải 2024/25. Hợp đồng của Neymar với CLB Saudi Arabia sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

Khả năng gia hạn hợp đồng với Al Hilal của Neymar có vẻ khó xảy ra. Gia nhập đội bóng Saudi Arabia vào mùa hè 2023 với mức phí chuyển nhượng khổng lồ 90 triệu euro, Neymar chỉ ra sân 7 trận. Những chấn thương liên tiếp làm gián đoạn thời gian của anh tại đây, đặc biệt là chấn thương dây chằng chéo vào tháng 10/2023 và chấn thương cơ gần đây trong lần trở lại sân cỏ.

Hôm 17/12, Sky Sports tiết lộ Neymar đang xem xét sang Mỹ thi đấu. Điểm đến có thể là Inter Miami, nơi có nhiều đồng đội cũ của anh tại Barcelona đang chơi bóng.

Nếu thông tin này thành hiện thực, Neymar có thể tái hợp Lionel Messi và Luis Suarez. Đây là một trong những tam tấu hay nhất lịch sử bóng đá. Đồng thời, Neymar cũng sẽ khoác áo chung với Jordi Alba, Busquets và được dẫn dắt bởi Javier Mascherano, một cựu đồng đội tại Barcelona.

