Con trai của Kaka gây chú ý trên mạng xã hội

Ở tuổi 16, Luca không chỉ khiến người hâm mộ liên tưởng đến cha mình qua lối chơi mà còn ở ngoại hình và thần thái, tạo nên một sức hút đặc biệt với giới mộ điệu bóng đá.

Thời đại của mạng xã hội tạo nên những hiện tượng bất ngờ, và Luca là một ví dụ điển hình. Một đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ này thi đấu trong giải "2SV College Showcase" nhanh chóng lan truyền, làm bùng lên những so sánh với cha mình - Kaka, cựu ngôi sao của AC Milan và Real Madrid.

Phong cách chơi bóng đầy mềm mại, khả năng kiểm soát bóng tốt và dáng người cao mảnh khảnh của Luca gợi nhớ về hình ảnh Kaka thời trẻ. "Cậu ấy di chuyển giống hệt cha mình", "Thần thái này khiến tôi như được trở lại thời đỉnh cao của Kaká", nhiều người hâm mộ bình luận.

Luca không chỉ giống Kaka ở phong cách chơi bóng mà còn ở vẻ ngoài. Với mái tóc cắt gọn và dáng người mảnh khảnh, Luca khiến người xem hồi tưởng lại hình ảnh của Kaka khi mới bắt đầu sự nghiệp, khi anh cũng từng bị nghi ngờ về thể lực vì quá gầy.

Tuy nhiên, Luca cũng có những nét riêng. Một trong những điểm khác biệt dễ nhận ra nhất là cậu thường chơi bóng với tất chân kéo thấp, một phong cách mà Kaka chưa bao giờ sử dụng trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Dù vậy, đây lại là đặc điểm thường thấy ở những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân xuất sắc, như một dấu hiệu khẳng định tài năng.

Giải đấu mà Luca tham gia, "2SV College Showcase", không chỉ đơn thuần là sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ từ 15 đến 21 tuổi mà còn là cơ hội lớn để họ giới thiệu tài năng với các huấn luyện viên từ các trường đại học danh tiếng tại Mỹ.

Với khẩu hiệu #EscrevaSeuCaminho (Hãy viết nên con đường của bạn), giải đấu này giúp nhiều cầu thủ trẻ bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp, điển hình như Paulo Pita (Los Angeles FC), Matheus Silva (San Jose Earthquakes) hay Rafael Santos (DC United). Đây có thể sẽ là bệ phóng giúp Luca theo đuổi ước mơ của mình và tiến xa hơn trên con đường bóng đá.

Dù đoạn video lan truyền chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình của Luca, nó giúp chàng trai trẻ 16 tuổi bước ra ánh sáng, thu hút sự chú ý từ cộng đồng bóng đá. Tuy nhiên, Luca hiểu rằng những so sánh với cha mình - ngôi sao từng giành Quả bóng Vàng - chỉ là khởi đầu.

Liệu Luca có thể viết nên câu chuyện của riêng mình trong làng túc cầu hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Nhưng nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, cầu thủ này có thể theo bước cha mình, thậm chí có thể bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại chính nơi Kakz từng kết thúc hành trình thi đấu - nước Mỹ.

Dù tương lai có ra sao, Luca Celico Leite chắc chắn là cái tên đáng chú ý, không chỉ vì di sản từ cha mình mà còn bởi tiềm năng và khát vọng khẳng định chính mình trên sân cỏ.

