Đèo Prenn, Đà Lạt lại sạt lở

Trưa ngày 4/12, một điểm sạt lở lớn tiếp tục xuất hiện trên đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) khiến các phương tiện phải tạm ngưng lưu thông 2 chiều.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết trưa ngày 4/12, ở đoạn giữa đèo Prenn, khối lượng đất đá, cây thông lớn phía taluy dương trượt xuống đường hàng chục mét khối và lấp kín mặt đường ở đoạn sạt lở, gây ách tắc giao thông.

"Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường và lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển lên xuống Đà Lạt theo hướng đèo Tà Nung và Sacom. Các phương tiện tạm dừng lưu thông 2 chiều trên đèo Prenn. Hiện điểm sạt lở đang được khắc phục", lãnh đạo này nói với Tri Thức - Znews.

Một gốc cây lớn bật rễ, trượt xuống đường trưa ngày 4/12. Ảnh: Đà Lạt - Lâm Đồng.

Cũng vào sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 3/12 làm nhiều vị trí taluy dương sạt lở, đất đá, cây rừng trên các đèo D'Ran, Mimosa, Prenn đổ ập xuống đường khiến giao thông ra vào Đà Lạt bị ảnh hưởng.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng cưa cắt cây rừng ngã đổ, dọn dẹp đất đá để khơi thông tuyến đèo Mimosa, Prenn và Sacom, mạch lưu thông đã bình thường, trước khi xuất hiện điểm sạt lở mới. Tuy nhiên, đối với các điểm sạt lở nhỏ trên đèo Prenn, lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt hướng dẫn di chuyển chậm qua các điểm sạt lở này.

Điểm sạt lở mới trên đèo Prenn đang được xử lý vào khoảng 13h, ngày 4/12. Ảnh: Đà Lạt - Lâm Đồng.

Trước đó, sáng ngày 17/11, tuyến đèo Prenn, đoạn gần cầu Datanla xảy ra sạt lở khiến giao thông tê liệt. Điểm sạt lở ăn vào lòng đường hướng đi Đà Lạt - TP.HCM gây nên nhiều vết nứt chạy dài. Đến ngày 25/11, cơ quan chức năng tạm thời xử lý sự cố, thông tuyến đèo Prenn.

Liên quan tới điểm sạt lở trên đèo Mimosa, theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dự kiến trong chiều nay (ngày 4/12), điểm sạt lở đất trên đèo sẽ được khắc phục xong, các phương tiện có thể lưu thông 2 chiều trở lại. Trước đó, từ 18h ngày 30/11, đèo Mimosa (Đà Lạt) chính thức thông xe sau khi khắc phục sạt lở.