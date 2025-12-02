Đèo Mimosa Đà Lạt sau 10 ngày bị 'xé đôi' nhìn từ flycam

|
Sáng 2/12, nhiều tài xế và người dân di chuyển an toàn qua khu vực đèo Mimosa. Trước đó, ngày 1/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo điểm sạt lở trên đèo, đoạn qua phường Xuân Hương (Đà Lạt) chính thức thông xe, sau 10 ngày phong tỏa để xử lý. Hình ảnh chụp một góc đèo Mimosa 6h sáng ngày 2/12.
Vị trí sạt lở (Km 226+600 - Km 226+800) và Quốc lộ 20 (Km 249+932 - Km 249+968) được ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) tiến hành bạt đồi, mở taluy dương để tạo một tuyến đường mới nằm ở phần sườn núi phía trên, hình thành một mặt bằng đủ rộng để bố trí 2 làn xe. Hình ảnh chụp vị trí sạt lở đèo Mimosa 6h sáng 2/12.
Đơn vị xử lý nền đất và lu lèn, đoạn đường được thảm nhựa nóng, tạo nên một đường cong ôm theo triền đồi, thay thế hoàn toàn phần đường cũ đã biến mất sau khi bị lũ quét. Hình ảnh chụp trên cao vị trí sạt lở trên đèo Mimosa 6h sáng ngày 2/12.
Những đường cong thảm nhựa mới xuất hiện trên sườn đồi. Đơn vị thi công cho biết thêm phương án xây dựng cầu cạn băng qua điểm sạt lở dự kiến triển khai trong khoảng 3-4 tháng tới. Hình ảnh chụp một góc đèo Mimosa 6h sáng ngày 2/12.
Cận cảnh vị trí sạt lở đã được sang sửa tại đèo Mimosa lúc 6h sáng 2/12.
Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa (Km 226+600 - Km 226+800) và Quốc lộ 20 (Km 249+932 - Km 249+968), đoạn qua phường Xuân Hương (Đà Lạt) trong sáng 20/11. Nguyên nhân đến từ đợt mưa lớn liên tục từ tối 15 đến sáng 19/11. Hình ảnh chụp vị trí sạt lở trên đèo Mimosa, đất đá tràn xuống khu vực nông trại của người dân bên dưới đèo vào khoảng 9h sáng 20/11.
Khoảng 70 m đường cùng toàn bộ hệ thống taluy âm bị "xé toạc", kéo xuống vực sâu khoảng 40 m. Một nửa mặt đường sụm xuống chỉ còn trơ lại khối đất đá biến dạng, gây tê liệt giao thông. Cũng trong ngày 20/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo tạm cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725), áp dụng từ 14h ngày 20/11 đến hết ngày 23/11. Biện pháp này được đưa ra để giảm áp lực phương tiện trong bối cảnh nhiều tuyến giao thông trọng yếu đang đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Hình ảnh chụp vị trí sạt lở trên đèo Mimosa từ trên cao vào khoảng 9h sáng 20/11.
Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 20/11, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương (Đà Lạt), cho biết cả hai tuyến đèo chính là Prenn và Mimosa đều tạm ngừng lưu thông để xử lý sạt lở. Dù vậy, thành phố vẫn còn các hướng khác để tiếp cận, đảm bảo giao thông không bị cô lập hoàn toàn.
