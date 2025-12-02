Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đèo Mimosa Đà Lạt sau 10 ngày bị 'xé đôi' nhìn từ flycam

  • Thứ ba, 2/12/2025 11:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Từng bị "xé đôi" do sạt lở, đèo Mimosa chính thức thông xe trở lại vào ngày 1/12 sau khi đơn vị thi công bạt đồi mở đường tạm rộng 2 làn.

Biển mây bồng bềnh trên đèo Mimosa một ngày sau thông xe Khoảng 6h sáng 2/12, đèo Mimosa ghi nhận hiện tượng mây che phủ dày đặc trên đỉnh đèo, bên dưới là dòng phương tiện lưu thông cho thấy sự hồi sinh sau một ngày chính thức mở lại cho phương tiện lưu thông sau vụ sạt lở.
Sáng 2/12, nhiều tài xế và người dân di chuyển an toàn qua khu vực đèo Mimosa. Trước đó, ngày 1/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo điểm sạt lở trên đèo, đoạn qua phường Xuân Hương (Đà Lạt) chính thức thông xe, sau 10 ngày phong tỏa để xử lý. Hình ảnh chụp một góc đèo Mimosa 6h sáng ngày 2/12.

Vị trí sạt lở (Km 226+600 - Km 226+800) và Quốc lộ 20 (Km 249+932 - Km 249+968) được ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) tiến hành bạt đồi, mở taluy dương để tạo một tuyến đường mới nằm ở phần sườn núi phía trên, hình thành một mặt bằng đủ rộng để bố trí 2 làn xe. Hình ảnh chụp vị trí sạt lở đèo Mimosa 6h sáng 2/12.

Đơn vị xử lý nền đất và lu lèn, đoạn đường được thảm nhựa nóng, tạo nên một đường cong ôm theo triền đồi, thay thế hoàn toàn phần đường cũ đã biến mất sau khi bị lũ quét. Hình ảnh chụp trên cao vị trí sạt lở trên đèo Mimosa 6h sáng ngày 2/12.

Những đường cong thảm nhựa mới xuất hiện trên sườn đồi. Đơn vị thi công cho biết thêm phương án xây dựng cầu cạn băng qua điểm sạt lở dự kiến triển khai trong khoảng 3-4 tháng tới. Hình ảnh chụp một góc đèo Mimosa 6h sáng ngày 2/12.

Cận cảnh vị trí sạt lở đã được sang sửa tại đèo Mimosa lúc 6h sáng 2/12.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa (Km 226+600 - Km 226+800) và Quốc lộ 20 (Km 249+932 - Km 249+968), đoạn qua phường Xuân Hương (Đà Lạt) trong sáng 20/11. Nguyên nhân đến từ đợt mưa lớn liên tục từ tối 15 đến sáng 19/11. Hình ảnh chụp vị trí sạt lở trên đèo Mimosa, đất đá tràn xuống khu vực nông trại của người dân bên dưới đèo vào khoảng 9h sáng 20/11.

Khoảng 70 m đường cùng toàn bộ hệ thống taluy âm bị "xé toạc", kéo xuống vực sâu khoảng 40 m. Một nửa mặt đường sụm xuống chỉ còn trơ lại khối đất đá biến dạng, gây tê liệt giao thông. Cũng trong ngày 20/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo tạm cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725), áp dụng từ 14h ngày 20/11 đến hết ngày 23/11. Biện pháp này được đưa ra để giảm áp lực phương tiện trong bối cảnh nhiều tuyến giao thông trọng yếu đang đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Hình ảnh chụp vị trí sạt lở trên đèo Mimosa từ trên cao vào khoảng 9h sáng 20/11.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 20/11, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương (Đà Lạt), cho biết cả hai tuyến đèo chính là Prenn và Mimosa đều tạm ngừng lưu thông để xử lý sạt lở. Dù vậy, thành phố vẫn còn các hướng khác để tiếp cận, đảm bảo giao thông không bị cô lập hoàn toàn.

Đèo Mimosa bị 'xé đôi' nhìn từ flycam Sau nhiều ngày mưa lớn, đèo Mimosa bị sạt lở và đứt gãy hoàn toàn, buộc UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Lũ cuốn trôi vườn sen đá tiền tỷ của chủ vườn lớn nhất Đà Lạt

Chỉ sau khoảng 1 tiếng, dòng nước đục ngầu đã cuốn phăng 1/3 diện tích sen đá trong khu vườn rộng 3.000 m2, có tổng giá trị lên đến tỷ đồng của gia đình anh Đoàn Bá Vương.

15:00 22/11/2025

Toàn cảnh đèo Mimosa Đà Lạt bị 'xé đôi' do sạt lở

Mưa lớn kéo dài khiến các tuyến đèo quanh Đà Lạt sạt lở, nhiều đoạn bị đứt gãy hoàn toàn, buộc UBND tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp.

17:51 20/11/2025

Đèo Mimosa ở Lâm Đồng thông tuyến trở lại

19:42 30/11/2025 19:42 30/11/2025

Kể từ 18h ngày 30/11, người dân và các phương tiện được phép di chuyển qua lại trên tuyến đèo Mimosa - quốc lộ 20 sau thời gian gián đoạn vì sạt lở.

Khi nào thông đèo Mimosa và Prenn?

14:45 25/11/2025 14:45 25/11/2025

Đại diện Ban Quản lý Dự án 85 khẳng định sẽ hoàn thành và thông xe đèo Mimosa vào 8h ngày 29/11; đèo Prenn dự kiến thông xe vào chiều 25/11.

Vi Lê

Ảnh: Minh Hà/Đà Lạt Chạm.

đèo Mimosa thông xe đèo Mimosa sạt lở đà lạt

