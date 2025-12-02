Đèo Mimosa Đà Lạt sau 10 ngày bị 'xé đôi' nhìn từ flycam

Khoảng 70 m đường cùng toàn bộ hệ thống taluy âm bị "xé toạc", kéo xuống vực sâu khoảng 40 m. Một nửa mặt đường sụm xuống chỉ còn trơ lại khối đất đá biến dạng, gây tê liệt giao thông. Cũng trong ngày 20/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo tạm cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725), áp dụng từ 14h ngày 20/11 đến hết ngày 23/11. Biện pháp này được đưa ra để giảm áp lực phương tiện trong bối cảnh nhiều tuyến giao thông trọng yếu đang đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Hình ảnh chụp vị trí sạt lở trên đèo Mimosa từ trên cao vào khoảng 9h sáng 20/11.