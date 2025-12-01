Đèn sân khấu tắt phụt, sao Nhật bị dừng diễn giữa chừng tại Trung Quốc

Hàng loạt buổi biểu diễn của nghệ sĩ Nhật tại Trung Quốc bị hủy đột ngột, hơn 900 chuyến bay giữa hai nước cũng bị đình chỉ, làm dấy lên lo ngại căng thẳng Trung - Nhật leo thang.

Mới đây, một video trên YouTube ghi lại khoảnh khắc Otsuki Maki - giọng ca thể hiện ca khúc chủ đề của loạt anime đình đám One Piece - đang đưa micro cho khán giả để cùng hòa giọng thì màn biểu diễn đang diễn ra suôn sẻ thì bất ngờ hệ thống đèn sân khấu tắt phụt, âm nhạc cũng dừng lại.

Hai nhân viên được cho là ban tổ chức chạy lên sân khấu trao đổi với Otsuki. Cô tỏ rõ sự bàng hoàng, miệng mở lớn vì sốc, rồi lặng lẽ rời sân khấu theo họ, theo Chosun Daily.

Sau đó, công ty quản lý của Maki thông báo trên trang web ngày 28 rằng buổi biểu diễn của cô tại Thượng Hải đã bị hủy.

Ca sĩ Nhật Bản Otsuki Maki bị buộc rời khỏi sân khấu khi buổi biểu diễn của cô tại Thượng Hải vào ngày 28/11. Ảnh: X.

Không chỉ riêng Otsuki, buổi hòa nhạc của Hamasaki Ayumi dự kiến diễn ra tại Thượng Hải vào ngày 29/11 cũng bị hủy. Theo NHK, phía đơn vị tổ chức Trung Quốc tuyên bố “bất khả kháng”, thông báo quyết định vào ngày hôm trước. Hamasaki bày tỏ sự khó tin trên mạng xã hội: “Chúng tôi bị yêu cầu dừng biểu diễn ngay lập tức. Thật không thể hiểu nổi”.

Ngoài ra, một vở nhạc kịch chuyển thể từ Thủy thủ Mặt trăng dự kiến công diễn tại Hàng Châu và Bắc Kinh cũng bị đột ngột hủy bỏ.

Căng thẳng Trung - Nhật còn lan sang lĩnh vực hàng không. Tính đến ngày 27/11, các hãng bay Trung Quốc đã quyết định đình chỉ 904 chuyến - chiếm 16% trong tổng số 5.548 chuyến bay đến Nhật Bản dự kiến trong tháng 12, theo Nikkei.

Tổng số đường bay bị ngừng là 72, ảnh hưởng đến 156.000 ghế. Sân bay quốc tế Kansai (Osaka) chịu tác động nặng nề nhất với 626 chuyến bị cắt. Tiếp theo là sân bay Narita và Chubu Centrair gần Nagoya (mỗi nơi 68 chuyến), cùng sân bay New Chitose gần Sapporo, Hokkaido (61 chuyến).

Giá vé bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng lao dốc sau khi chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân hạn chế đến Nhật. Theo hãng bán vé Air Plus, giá vé khứ hồi rẻ nhất tuyến Kansai - Thượng Hải trong tháng 12 giảm còn khoảng 8.500 yen ( 54 USD ), chỉ bằng một nửa so với mức hơn 20.000 yen ( 128 USD ) cùng kỳ năm ngoái.

Tại họp báo ngày 27/11, ông Naoki Fuji, Chủ tịch Tổng công ty Sân bay Quốc tế Narita (NAA), cho biết “các hãng hàng không Trung Quốc đã thông báo kế hoạch cắt giảm chuyến bay”, đồng thời cảnh báo số chuyến bị đình chỉ có thể tiếp tục tăng.

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Nhật Bản đón 35,54 triệu lượt khách quốc tế, trong đó du khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất với 8,2 triệu lượt.