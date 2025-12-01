Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Đèn sân khấu tắt phụt, sao Nhật bị dừng diễn giữa chừng tại Trung Quốc

  • Thứ hai, 1/12/2025 07:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hàng loạt buổi biểu diễn của nghệ sĩ Nhật tại Trung Quốc bị hủy đột ngột, hơn 900 chuyến bay giữa hai nước cũng bị đình chỉ, làm dấy lên lo ngại căng thẳng Trung - Nhật leo thang.

Mới đây, một video trên YouTube ghi lại khoảnh khắc Otsuki Maki - giọng ca thể hiện ca khúc chủ đề của loạt anime đình đám One Piece - đang đưa micro cho khán giả để cùng hòa giọng thì màn biểu diễn đang diễn ra suôn sẻ thì bất ngờ hệ thống đèn sân khấu tắt phụt, âm nhạc cũng dừng lại.

Hai nhân viên được cho là ban tổ chức chạy lên sân khấu trao đổi với Otsuki. Cô tỏ rõ sự bàng hoàng, miệng mở lớn vì sốc, rồi lặng lẽ rời sân khấu theo họ, theo Chosun Daily.

Sau đó, công ty quản lý của Maki thông báo trên trang web ngày 28 rằng buổi biểu diễn của cô tại Thượng Hải đã bị hủy.

cang thang Trung - Nhat anh 1

Ca sĩ Nhật Bản Otsuki Maki bị buộc rời khỏi sân khấu khi buổi biểu diễn của cô tại Thượng Hải vào ngày 28/11. Ảnh: X.

Không chỉ riêng Otsuki, buổi hòa nhạc của Hamasaki Ayumi dự kiến diễn ra tại Thượng Hải vào ngày 29/11 cũng bị hủy. Theo NHK, phía đơn vị tổ chức Trung Quốc tuyên bố “bất khả kháng”, thông báo quyết định vào ngày hôm trước. Hamasaki bày tỏ sự khó tin trên mạng xã hội: “Chúng tôi bị yêu cầu dừng biểu diễn ngay lập tức. Thật không thể hiểu nổi”.

Ngoài ra, một vở nhạc kịch chuyển thể từ Thủy thủ Mặt trăng dự kiến công diễn tại Hàng Châu và Bắc Kinh cũng bị đột ngột hủy bỏ.

Căng thẳng Trung - Nhật còn lan sang lĩnh vực hàng không. Tính đến ngày 27/11, các hãng bay Trung Quốc đã quyết định đình chỉ 904 chuyến - chiếm 16% trong tổng số 5.548 chuyến bay đến Nhật Bản dự kiến trong tháng 12, theo Nikkei.

Tổng số đường bay bị ngừng là 72, ảnh hưởng đến 156.000 ghế. Sân bay quốc tế Kansai (Osaka) chịu tác động nặng nề nhất với 626 chuyến bị cắt. Tiếp theo là sân bay Narita và Chubu Centrair gần Nagoya (mỗi nơi 68 chuyến), cùng sân bay New Chitose gần Sapporo, Hokkaido (61 chuyến).

Giá vé bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng lao dốc sau khi chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân hạn chế đến Nhật. Theo hãng bán vé Air Plus, giá vé khứ hồi rẻ nhất tuyến Kansai - Thượng Hải trong tháng 12 giảm còn khoảng 8.500 yen (54 USD), chỉ bằng một nửa so với mức hơn 20.000 yen (128 USD) cùng kỳ năm ngoái.

Tại họp báo ngày 27/11, ông Naoki Fuji, Chủ tịch Tổng công ty Sân bay Quốc tế Narita (NAA), cho biết “các hãng hàng không Trung Quốc đã thông báo kế hoạch cắt giảm chuyến bay”, đồng thời cảnh báo số chuyến bị đình chỉ có thể tiếp tục tăng.

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Nhật Bản đón 35,54 triệu lượt khách quốc tế, trong đó du khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất với 8,2 triệu lượt.

Nhật bác tin TT Trump khuyên Thủ tướng Takaichi dịu giọng về Đài Loan

Nhật Bản phủ nhận thông tin trong bài báo của Wall Street Journal, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên Thủ tướng Sanae Takaichi không nên khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

14:40 28/11/2025

Tổng Thống Trump khuyên Thủ tướng Nhật dịu giọng về vấn đề Đài Loan

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong tuần này và khuyên bà không nên khiêu khích Bắc Kinh liên quan đến vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc).

11:19 27/11/2025

Thủ tướng Takaichi điện đàm với Tổng thống Trump

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lần đầu điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi căng thẳng Trung - Nhật leo thang, nhằm trao đổi lập trường và củng cố quan hệ hai bên.

11:53 25/11/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

căng thẳng Trung - Nhật Trung Quốc Nhật Bản Trung Quốc Nhật Bản biểu diễn hàng không One Piece

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

Đọc tiếp

Ong Trump he lo 'co hoi lon' cham dut xung dot Ukraine hinh anh

Ông Trump hé lộ 'cơ hội lớn' chấm dứt xung đột Ukraine

59 phút trước 07:58 1/12/2025

0

Sau cuộc họp cấp cao ở Florida, ông Trump tuyên bố có “cơ hội lớn” đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine, dù giới ngoại giao Mỹ cảnh báo tiến trình vẫn mong manh và phụ thuộc nhiều vào Nga.

Ket qua dam phan hoa binh Ukraine o Floria hinh anh

Kết quả đàm phán hòa bình Ukraine ở Floria

3 giờ trước 06:15 1/12/2025

0

Quan chức Mỹ và Ukraine đã có cuộc đàm phán mà cả hai phía đều gọi là hiệu quả vào ngày 30/11 về một thỏa thuận hòa bình với Liên bang Nga.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý