Đến lượt hàng nghìn nhà phố liền kề, biệt thự ở TP.HCM được cấp sổ

4 dự án chung cư và nhà thấp tầng vừa được Tổ công tác 1645 xem xét cấp sổ.

Tổ công tác 1645 về giải quyết công tác cấp sổ cho các dự án nhà ở thương mại, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng vừa họp với 4 chủ đầu tư cùng tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự án thứ nhất là Khu nhà ở Vạn Phúc 3, phường Hiệp Bình, TP.HCM do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 373 lô nhà ở thấp tầng, trong đó gồm 171 lô nhà ở liền kề, 202 lô nhà ở biệt thự và chung cư nhà ở xã hội CC3, chung cư nhà ở thương mại CC1, CC2, CC4. Hiện nay, chủ đầu tư đang đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 199 căn nhà, gồm 171 căn nhà liền kề và 28 căn nhà biệt thự.

Dự án có một số vi phạm xây dựng tại một số căn nhà liền kề, hạ tầng kỹ thuật trong dự án đang trong quá trình xây dựng, và khu chung cư nhà ở xã hội CC3 với diện tích 15.841 m2 chưa tiến hành xây dựng.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý để Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM cấp giấy chứng nhận cho 199 căn nhà nói trên. Tuy nhiên chủ đầu tư phải tiến hành xây dựng khu nhà ở xã hội theo quy hoạch.

Dự án thứ hai là chung cư Avalon số 53 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM do Công ty TNHH Avalon Sài Gòn làm chủ đầu tư có quy mô 51 căn hộ.

Dự án này được đưa vào sử dụng từ năm 2007 tuy nhiên hiện nay có một số vướng mắc. Cụ thể, thời hạn sử dụng đất chỉ được sử dụng đến hết ngày 21/2/2027 theo chấp thuận đầu tư, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa được gia hạn thời hạn hoạt động của dự án. Bên cạnh đó, chưa xác định nghĩa vụ tài chính khi điều chỉnh mục tiêu dự án bổ sung chức năng căn hộ để bán.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu làm rõ nghĩa vụ tài chính phát sinh cũng như thay đổi từ thuê sang bán toàn bộ các căn hộ nói trên.

Thứ ba là dự án Khu nhà ở cao tầng tại Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là Phường Hiệp Bình, TP.HCM) do Công ty TNHH Bất động sản Ladona làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô dự án 20.203 m2, gồm nhà ở xây dựng thấp tầng (nhà liền kề có sân vườn) có 6 căn.

Chung cư cao tầng gồm 2 block với 734 căn hộ, 38 căn thương mại dịch vụ, 6 căn nhà ở xây dựng thấp tầng. Công trình dự án đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan, nên Tổ công tác đồng ý tiến hành cấp giấy chứng nhận.

Thứ tư là Khu nhà ở phường Long Bình, TP.HCM do Công ty TNHH Ngân Thạnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 164.949 m2 gồm chung cư, khu nhà ở đơn lập, khu nhà ở liền kề vườn, thương mại dịch vụ...

Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với 79 căn thấp tầng thuộc Khu nhà ở liền kề vườn với tổng diện tích 13.353 m2. Tổ Công tác đã đồng ý cấp giấy chứng nhận sau khi xem xét các nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án.