Sau những ngày mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 và 11, vùng cao Hà Giang - Tuyên Quang đang oằn mình gượng dậy giữa bùn đất, đổ nát tan hoang. Nhiều ngôi trường bị cuốn trôi, mái nhà sập xuống, bàn ghế và sách vở học sinh ngập trong bùn đất.

Trong khung cảnh khốn khó ấy, vẫn có những người mẹ ngồi khâu lại bao tải rách để bịt mái dột, những đứa trẻ lặng lẽ nhìn về nơi từng là nhà mình, ánh mắt vẫn chờ một phép màu, một bàn tay nắm lấy từ nơi xa...

Với mong muốn cùng cộng đồng “dựng lại mái ấm - khơi dậy niềm tin”, Tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình phối hợp cùng nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, mạnh thường quân tổ chức đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim”.

Sự kiện sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 17/10 tại Phòng trà Skyline, 36A bán đảo Hoàng Cầu, Hà Nội.

Đêm nhạc quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ gạo cội và giọng ca được công chúng yêu mến, gồm: NSND Đức Long, NSND Hà Vy, NSND Tố Uyên, MC - ca sĩ Nguyễn Hữu Chiến Thắng, ca sĩ Bích Ngọc, vợ chồng ca sĩ Lê Minh Tuyến - Hàn Minh Tú, ca sỹ Minh Quân, ca sĩ Lê Hồng Phong, ca sĩ Lê Huyền Anh, ca sỹ Mai Trần Lâm, ca sỹ Nhật Trường.

Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những nghệ sĩ, doanh nhân và mạnh thường quân cùng hướng hơi ấm về bà con Hà Giang - Tuyên Quang. Âm nhạc và tình người sẽ vang lên để nối hai đầu đất nước, để mỗi tiếng hát là một lời động viên, và mỗi tấm lòng là một ngọn nến sưởi ấm nơi xa.

Tính đến chiều 16/10, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Hàng trăm triệu đồng đã được các doanh nghiệp, cá nhân và mạnh thường quân gửi về. Dự kiến, con số ủng hộ sẽ tiếp tục tăng con số sẽ tiếp tục tăng khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp mong muốn được trao tận tay tấm lòng của mình tại đêm nhạc "Thắp lửa trái tim".

Ban tổ chức cho biết, các hoạt động quyên góp vẫn đang tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản thiện nguyện và trực tiếp tại đêm nhạc “Thắp lửa trái tim”. Toàn bộ số tiền từ các mạnh thường quân sẽ được công khai minh bạch, sử dụng đúng người, đúng việc.

"Sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp… là nguồn động viên quý giá để người dân vùng cao khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ tiếp tục cuộc sống đồng thời nhân lên những giá trị nhân văn cao đẹp về tinh thần tương thân tương ái - một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta", đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh.