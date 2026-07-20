Đêm không ngủ của hàng nghìn CĐV Messi ở TP.HCM

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Rạng sáng ngày 20/7, quán Sapa Coffee trên đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp) trở thành điểm hẹn của những người hâm mộ Lionel Messi. Hàng nghìn cổ động viên có mặt để cùng theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.
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Đây không chỉ là một đêm xem bóng đá. Với nhiều người, trận đấu còn là dịp để tiếp tục đồng hành cùng Messi trong một thời khắc đặc biệt của sự nghiệp. Vì thế, dù trận đấu diễn ra vào rạng sáng, hàng trăm cổ động viên vẫn sẵn sàng thức trắng đêm.
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Những chiếc áo Argentina, lá cờ xanh trắng và hình ảnh Messi xuất hiện khắp nơi. Nhưng điều đáng nhớ nhất trong đêm không nằm ở sự đông đúc, mà ở những khoảnh khắc cảm xúc của hàng nghìn người có mặt tại quán cùng hướng về một màn hình cùng cổ vũ cho đội Argentina và tình yêu dành cho siêu sao 39 tuổi.
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Đầu hiệp 1, sự cố mất điện bất ngờ khiến màn hình lớn tắt giữa lúc hàng nghìn CĐV đang say sưa theo dõi trận đấu. Không để sự cố làm gián đoạn cuộc vui, nhiều người nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, từng nhóm ghé sát vào những màn hình nhỏ để tiếp tục dõi theo từng pha bóng của hai đội. Với những người hâm mộ có mặt, dường như không có màn hình lớn cũng chẳng thể ngăn họ tiếp tục cháy hết mình cùng trận đấu.
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Một pha lên bóng của Argentina khiến nhiều CĐV đồng loạt bật dậy. Những cánh tay giơ cao, những tiếng hét vang lên giữa đêm. Chỉ một cơ hội nhỏ cũng đủ khiến hàng nghìn người cùng chung một nhịp cảm xúc.
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Minh Hiền (phường Tân Định), một người yêu mến bóng đá từ năm 2006 và bắt đầu hâm mộ Messi từ năm 2014, cho biết cô đã theo dõi hành trình của siêu sao Argentina từ đầu giải đến trận chung kết. “Dù Messi đã vô địch World Cup trước nhưng tôi vẫn hồi hộp và xúc động khi xem trận đấu này. Có thể đây là bước chạy cuối cùng của Messi trên sân cỏ lớn nên tôi không muốn anh ấy phải kết thúc bằng một thất bại. Tôi đã theo dõi từ đầu giải đến giờ, vì vậy khi Argentina bị dẫn trước, tôi rất lo lắng và chỉ mong Messi cùng các đồng đội có thể lật ngược tình thế”, Minh Hiền chia sẻ
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Thế trận giằng co khiến bầu không khí liên tục căng như dây đàn. Mỗi pha tấn công của hai đội đều kéo theo những ánh mắt hồi hộp và những gương mặt căng thẳng. Không ai muốn rời mắt khỏi màn hình, bởi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể làm thay đổi trận đấu.
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Sang hiệp phụ thứ hai, Tây Ban Nha bất ngờ mở tỷ số 1-0. Bầu không khí tại Sapa Coffee đang cuồng nhiệt bỗng chùng xuống. Những tiếng reo hò tắt lịm, nhiều CĐV chết lặng trước màn hình. Sự lo lắng hiện rõ trên những gương mặt vừa còn tràn đầy hy vọng.
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Một tình huống nguy hiểm khiến nhiều cổ động viên ôm đầu, bật dậy hoặc hét lớn. Những cảm xúc nối tiếp nhau trong vài giây, từ hy vọng đến tiếc nuối, rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái căng thẳng.
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Một người hâm mộ đưa tay ôm đầu trong khoảnh khắc căng thẳng. Chỉ một pha bóng trên sân cũng đủ khiến cảm xúc của người xem thay đổi trong tích tắc.
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Bị dẫn trước, các CĐV Argentina càng trở nên căng thẳng. Những bàn tay siết chặt, ánh mắt dõi theo từng pha bóng. Mỗi lần Argentina tiến gần khung thành đối phương, cả không gian lại bùng lên tiếng cổ vũ, như tiếp thêm hy vọng cho đội bóng.
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Với những người hâm mộ Messi, trận chung kết lần này mang theo nhiều cảm xúc. Họ đến quán không chỉ để xem bóng đá mà còn để được hòa mình vào một cộng đồng những người có chung tình yêu với cầu thủ đã trở thành biểu tượng của bóng đá thế giới.
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Trận chung kết khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha. Những gương mặt tiếc nuối xuất hiện tại Sapa Coffee, nhưng tình yêu dành cho Messi và Argentina vẫn nóng cháy. Hàng nghìn người đã cùng nhau trải qua một đêm đầy cảm xúc, từ hồi hộp, căng thẳng đến những phút giây hò reo cuồng nhiệt. Với họ, dù kết quả không như mong đợi, việc được cùng nhau cổ vũ cho Messi đã là một ký ức đáng nhớ.
Cỗ máy kiếm tiền của bóng đá hiện đại
Messi vs Ronaldo không chỉ kể về hai huyền thoại sân cỏ mà còn bóc tách cách cuộc so tài giữa họ biến thành “mỏ vàng” của bóng đá toàn cầu. Từ La Liga đến các trận Clásico ở Mỹ, mỗi lần Messi và Ronaldo đối đầu đều mở ra cơ hội thương mại khổng lồ, làm thay đổi cách các giải đấu, nhà tài trợ và giới truyền thông vận hành, biến bóng đá thành một cuộc chơi vừa của đam mê, vừa của lợi nhuận.