Đêm không ngủ của hàng nghìn CĐV Messi ở TP.HCM

Minh Hiền (phường Tân Định), một người yêu mến bóng đá từ năm 2006 và bắt đầu hâm mộ Messi từ năm 2014, cho biết cô đã theo dõi hành trình của siêu sao Argentina từ đầu giải đến trận chung kết. “Dù Messi đã vô địch World Cup trước nhưng tôi vẫn hồi hộp và xúc động khi xem trận đấu này. Có thể đây là bước chạy cuối cùng của Messi trên sân cỏ lớn nên tôi không muốn anh ấy phải kết thúc bằng một thất bại. Tôi đã theo dõi từ đầu giải đến giờ, vì vậy khi Argentina bị dẫn trước, tôi rất lo lắng và chỉ mong Messi cùng các đồng đội có thể lật ngược tình thế”, Minh Hiền chia sẻ