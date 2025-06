Đêm diễn mưa gió của Anh trai vượt ngàn chông gai

Đêm concert 6 chứng kiến các anh tài cùng khán giả vượt chông gai trong mưa gió. Đáng tiếc khi Anh trai vượt ngàn chông gai chưa thể gửi tới lời chia tay như ý muốn.

Trái ngược bầu không khí nóng bức trong đêm thứ 5, đêm thứ 6 với trận mưa tầm tã khép lại chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Thời tiết khắc nghiệt, sự cố gián đoạn liên tiếp nhưng không thể dập tắt năng lượng bùng nổ từ 33 anh tài cùng hàng nghìn khán giả có mặt. Những gì diễn ra tối 15/6 là điều chưa từng có trong loạt concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong concert 6, setlist không thay đổi quá nhiều, điểm nhấn xuyên suốt là các anh tài cho thấy sự nỗ lực để thích nghi và kiểm soát sân khấu trong bối cảnh mới. Tiếc rằng, lời chia tay chưa được trọn vẹn, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Các anh tài cùng khán giả vượt 'chông gai'

Khoảng 18h10, thời điểm những hạt mưa bắt đầu rơi cũng là lúc ca khúc Đón bình minh vang lên, gửi gắm thông điệp vượt thử thách tới khán giả. Trời chuyển mưa lớn sát giờ diễn ra chương trình khiến nhiều người lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, Tuấn Hưng tiến ra sân khấu với lời động viên xúc động: “Các bạn chịu ướt được thì chúng tôi cũng chịu được”. Tương tự, các anh tài Tự Long, Tiến Luật cũng tham gia khích lệ tinh thần.

Đúng 19h02, Anh trai vượt ngàn chông gai mở màn concert cuối với ca khúc chủ đề Hỏa ca - Call Me By Fire. Trên sân khấu, 33 anh tài hòa giọng dưới mưa, thậm chí khiến khán giả phấn khích với màn cởi áo khoe thân hình săn chắc. Từ đây, khán giả liên tục thưởng thức các tiết mục, quãng nghỉ hiếm hoi xuất hiện khi anh tài giao lưu hoặc phát quảng cáo.

Trong đêm thứ 6, setlist có 61 tiết mục chia thành 7 phần gồm Chất chơi, Trào phúng, Lắng đọng, Văn hóa, Hit, Hồi ức và Quẩy dưới mưa. Một số ca khúc mới chưa có trong đêm trước đó có thể kể đến như Buông, IF hay phần Hồi ức thay đổi dàn anh tài trình diễn solo.

33 anh tài hòa mình cùng hàng nghìn khán giả dưới trời mưa tầm tã.

Đan xen loạt ca khúc sôi động như Vợ người ta, Trống cơm, Chiếc khăn Piêu, Có không giữ mất đừng tìm, Khiến nó ngầu là những nốt trầm cảm xúc như Ba kể con nghe, Mẹ yêu con, Lặng, Bao tiền một mớ bình yên. Đặc biệt, dấu ấn văn hóa dân tộc được khắc họa đậm nét qua Mưa trên phố Huế, Đào liễu, Áo mùa đông.

Chông gai bất ngờ ập tới trong tiết mục Dạ cổ hoài lang với sự cố chập điện, tắt toàn bộ màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng. Ban đầu, khán giả cho rằng chương trình tạo điểm nhấn cảm xúc, điều mà đội ngũ sản xuất từng làm với Chiếc khăn Piêu. Song, tình huống nan giải hơn nhiều, ê-kíp mất nhiều thời gian để xử lý để chương trình tiếp tục.

Đáng tiếc khi Dạ cổ hoài lang, Một vòng Việt Nam và Nước hoa không được thể hiện trọn vẹn. Đáng ghi nhận khi nhóm B.O.F gồm Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và Kay Trần trò chuyện, hát chay cùng khán giả cho tới khi hệ thống kỹ thuật đi vào ổn định.

Thể hiện đúng tinh thần chặng cuối Quẩy dưới mưa là loạt tiết mục Let me feel your love tonight, Sóng tình, Bay, Quá là trôi và set nhạc EDM. Một bữa tiệc âm nhạc kết hợp giải trí, Anh trai vượt ngàn chông gai để lại những giọt nước mắt không chỉ vì concert kết thúc mà còn những cảm xúc chưa trọn vẹn.

Nhiều điều gây tiếc nuối

Trước hết, nỗ lực của 33 anh tài trong concert 6 là đáng ghi nhận khi vừa phải thích ứng tình hình, đồng thời duy trì mạch cảm xúc của khán giả. Việc nhóm B.O.F chủ động ra giao lưu, gửi lời xin lỗi tới từng khán giả đảo ngược tình thế, làm bàn đạp cho các tiết mục sau. Việc giao lưu khán giả có thể không nhiều, song các anh tài vẫn mang lại cảm giác gần gũi, dí dỏm.

Với việc biểu diễn hai đêm liên tiếp trong thời tiết khắc nghiệt, một số anh tài ít nhiều cho thấy sự xuống sức như Tự Long, Duy Khánh, Rhymastic. Việc lạm dụng hát đè tiếp diễn trong concert 6 nhưng phần nào có thể thông cảm khi kỹ thuật âm thanh chịu tác động từ mưa gió.

Dẫu vậy, đa số các anh tài đều hoàn thành tiết mục mà không gặp sự cố khi trình diễn. Trong khi đó, đội ngũ sản xuất có phần mạo hiểm khi giữ trò chơi kéo co trong tiết mục Vợ người ta.

Điều nuối tiếc nhất là trận mưa lớn làm phát sinh hàng loạt vấn đề về trải nghiệm khán giả, hệ thống kỹ thuật. Đơn cử, một số khán giả khu vực đứng cảm thấy ngột ngạt và phải ra bên ngoài. Thậm chí, nhiều người không được hỗ trợ điều phối di chuyển, dẫn đến tụ tập lộn xộn gây ảnh hưởng tới các khu vực khác.

Lời chia tay chưa trọn vẹn với khán giả.

Sự cố chập điện bộc lộ hạn chế trong khâu thiết kế sân khấu, hệ thống điện. Với việc tổ chức sự kiện ngoài trời thì ban tổ chức thường có kế hoạch dự phòng, lường trước vấn đề phát sinh. Chưa kể, tới khi chương trình trở lại, hệ thống âm thanh và màn hình LED đôi lúc chập chờn, vô tình tạo cảm giác khó chịu về trải nghiệm nghe nhìn.

Trải qua 6 concert, Anh trai vượt ngàn chông gai chinh phục khán giả bằng những tiết mục sôi động, hành trình nhân văn giàu cảm xúc. Và cuộc vui nào cũng phải có lời chia tay, 33 anh tài và khán giả đã vượt chông gai trong đêm concert cuối cùng. Tiếc rằng, lời chia tay đó đã có thể trọn vẹn hơn với một sự chuẩn bị kỹ càng và thời tiết thuận lợi.