Đêm cuối cùng 'Mưa đỏ'

Tối 28/9, dàn diễn viên Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Thân Thúy Hà giao lưu cùng người hâm mộ và khán giả trong ngày chiếu cuối của Mưa đỏ. Trong một tháng qua, bộ phim liên tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên cả nước. Với doanh thu hơn 700 tỷ, Mưa đỏ trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Nam chính Mưa đỏ hào hứng chụp ảnh cùng người hâm mộ. Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng hóa thân Cường, một sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Anh sở hữu chiều cao 1,8 m và gương mặt điển trai, hiền lành.

Buổi giao lưu gần gũi, rộn ràng tiếng cười giữa Nhật Hoàng và người hâm mộ. Hàng dài khán giả trẻ xếp hàng chờ đến lượt mình để giao lưu cùng nam diễn viên.

Nam diễn viên Đình Khang nhận quà tặng từ người hâm mộ. Đình Khang đảm nhận vai Tú, một trong các thành viên của tiểu đội 1 chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Trong phim, Tú còn chưa tốt nghiệp cấp 3, "mới chỉ cầm bút chứ chưa quen cầm súng" nhưng vẫn dũng cảm cùng đồng đội ra trận chiến đấu. Hình ảnh cậu lính trẻ có thân hình gầy, gương mặt trong sáng, thánh thiện nuôi chú chim nhỏ đại diện cho giấc mộng tự do, hòa bình tạo điểm nhấn đặc biệt cho phim,

Steven Nguyễn ký tặng sách Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai cho người hâm mộ. Nam diễn viên không quên dặn dò fan giữ sức khoẻ vì thời tiết gần đây mưa gió lớn. Trong phim, anh hóa thân Quang, nhân vật ở bên kia chiến tuyến - đối trọng với nam chính Cường (Nhật Hoàng). Diễn viên có nhiều cảnh cởi trần khoe body vạm vỡ và các cảnh hành động mãn nhãn trong Mưa đỏ. Sau thành công của tác phẩm điện ảnh, Steven Nguyễn được săn đón. Trang cá nhân của Steven Nguyễn thu hút lượng khán giả theo dõi tăng chóng mặt. Một bài đăng, clip do anh đăng tải trên trang cá nhân ở thời điểm hiện tại ghi nhận con số tương tác “khủng”. Ngay sau Mưa đỏ, nam diễn viên sinh năm 1991 đã trúng vai chính trong dự án điện ảnh Trại buôn người của đạo diễn Toni Bảo Anh

Không khí bên trong phòng chờ của các diễn viên. Steven Nguyễn, Nhật Hoàng và Đình Khang liên tục trò chuyện, trêu đùa nhau trước khi bước ra giao lưu.

Ba nam diễn viên cho biết mình đã có những khoảnh khắc đáng nhớ trong suất chiếu cuối cùng này. Nhật Hoàng chia sẻ: "Khi ngồi ở hàng ghế này, tim mình như nghẹn lại, vì bất giác nhớ lại toàn bộ hành trình Mưa đỏ. Nó giống hệt cái cách Cường bồi hồi nhớ về anh em Tiểu Đội 1 khi ngoái nhìn thành lần cuối. Chặng đường của Mưa đỏ tại rạp khép lại, nhưng sẽ mở ra hành trình mới ở những phương tiện truyền thông khác. Cường tạm biệt, và hẹn gặp lại mọi người trong một ngày thật gầ, trên tivi, trên các nền tảng số, trên báo hay trong ký ức".

Bộ phim ngừng chiếu sau ngày 28/9, khép lại hành trình rực rỡ, với những kỳ tích được lập ra. Hơn 8 triệu lượt khán giả đã đến rạp trong những ngày qua để khóc, cười cùng Mưa đỏ trong hơn một tháng qua. Ê-kíp cùng các diễn viên bày tỏ sự biết ơn với sự ủng hộ của khán giả trong suất chiều phim đặc biệt này.

