‘Deadpool & Wolverine’ là phim 17+ kiếm nhiều tiền nhất lịch sử

Ngày 16/8, tờ SlashFilm đưa tin “Deadpool & Wolverine” đã vượt "Joker” để trở thành bộ phim dán nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Mojo, bộ phim siêu anh hùng do Shawn Levy đạo diễn đã kiếm được 1,086 tỷ USD trên toàn cầu sau 3 tuần phát hành. Trong đó, 516,8 triệu USD tới từ rạp nội địa và 568,8 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Với thành tích này, Deadpool & Wolverine chính thức vượt Joker ( 1,074 tỷ USD ) - ra mắt năm 2019, để trở thành phim dán nhãn R (không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) ăn khách nhất lịch sử.

Trình làng từ 26/7, Deadpool & Wolverine là dự án thứ 34 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Phim chào sân với doanh thu 438,3 triệu USD , lập kỷ lục là phim nhãn R có thành tích mở màn cao nhất mọi thời. Bom tấn MCU sau đó gây sốt rạp chiếu toàn thế giới nhiều ngày liền, liên tục xô đổ các cột mốc phòng vé. Deadpool & Wolverine cũng là phim điện ảnh thứ 2 trong năm 2024 vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD , sau Inside Out 2 cũng thuộc nhà Disney.

Deadpool & Wolverine hiện là phim có doanh thu cao thứ 2 trong năm 2024.

Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios - mới đây đã lên tiếng cảm ơn khán giả và người hâm mộ trên mạng xã hội. "Cảm ơn mọi người vì đã biến Deadpool & Wolverine trở thành phim nhãn R ăn khách nhất lịch sử. Thật tuyệt khi chứng kiến khán giả yêu thích bộ phim", Kevin Feige viết.

Sau 3 tuần ra mắt, Deadpool & Wolverine vẫn là cái tên thống trị phòng vé toàn cầu. Song, đứa con tinh thần của Shawn Levy đã giảm nhiệt sâu, có nguy cơ bị soán ngôi vương bởi những đối thủ mới ra mắt như It ends with us hay sắp tới là Alien: Romulus và Beetlejuice Beetlejuice.

Bom tấn Marvel dự kiến tiếp tục trụ rạp thêm nhiều tuần nữa, song khả năng chạm tay tới cột mốc doanh thu 1,5 tỷ USD không cao.