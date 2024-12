Jamie Foxx bị ném ly vào mặt

Tài tử bị một kẻ lạ mặt tấn công trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 57 của anh.

Theo Page Six, Jamie Foxx có một buổi tiệc sinh nhật đáng quên khi vướng vào ẩu đả trong quán bar Mr. Chow ở Los Angeles, Mỹ. Nhân chứng có mặt tại thời điểm đó cho biết sự việc bắt đầu khi một số khách hàng có hành động thô lỗ với nam diễn viên.

Trong lúc Jamie Foxx yêu cầu họ cư xử chừng mực với gia đình và bạn bè, một người ở bàn đó đã ném ly trúng mặt nam diễn viên. Theo đó, ngôi sao phim The Amazing Spider Man 2 bị rách miệng, phải khâu vài mũi.

"Jamie Foxx đang ở bữa tiệc mừng sinh nhật của mình thì có người ở bàn khác ném một chiếc ly trúng vùng miệng khiến anh ấy bị thương. Anh ấy đang hồi phục sau khi vết thương được khâu lại. Cảnh sát đã có mặt và vụ việc đang được cơ quan thực thi pháp luật xử lý", đại diện nam diễn viên cho biết.

Jamie Foxx bị thương trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 57 của anh. Ảnh: Backgrid.

Thông cáo từ Sở Cảnh sát Beverly Hills xác nhận họ đã nắm thông tin và bước đầu xác định đây là một vụ việc xô xát giữa các cá nhân. Hiện, chưa có ai bị bắt giữ và vụ việc trong quá trình điều tra.

Tối 10/12, khi đang ký tặng cho người hâm mộ, Jamie Foxx bày tỏ sự biết ơn khi còn sống để đón sinh nhật sau khoảng thời gian điều trị đột quỵ hồi tháng 4/2023. Theo đó, nam diễn viên phải nhập viện khẩn cấp khi đang quay phim tại Atlanta và mất 20 ngày để hồi phục.

Jamie Foxx thành công qua vai diễn trong Ray (2004), đồng thời giúp anh mang về nhiều giải thưởng danh giá như tượng vàng Oscar hay Quả cầu Vàng. Những năm sau, nam diễn viên nổi tiếng qua các tác phẩm Django (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014) hay Spider-Man: No Way Home (2021).