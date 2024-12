Hình ảnh Amber Heard bên con gái

Ngôi sao “Aquaman” vui vẻ dắt theo con gái 3 ba tuổi đi dạo phố tại Tây Ban Nha, chỉ một ngày sau khi cô thông báo có tin vui.

Ngày 7/12, tờ TMZ đưa tin Amber Heard vừa bị bắt gặp khi cùng chị gái Whitney Henriquez đi dạo phố ở Madrid, Tây Ban Nha. Cả hai đều bế theo con nhỏ và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp, vui vẻ bên nhau.

Amber Heard xuất hiện trong trang phục đời thường. Cô mặc sơ mi trắng, quần jeans ống suông, giày bệt và khoác áo choàng giữ ấm. Dù xõa tóc và không trang điểm, người đẹp vẫn thu hút sự chú ý với gương mặt rạng rỡ, thường xuyên nở nụ cười với con gái nhỏ Oonagh Paige trong suốt buổi đi chơi.

Theo TMZ, Amber Heard đã định cư tại Madrid, Tây Ban Nha 2 năm nay kể từ sau vụ kiện rùm beng với chồng cũ Johnny Depp. Mới đây, đại diện phát ngôn của Heard bất ngờ thông báo nữ diễn viên có tin vui.

"Hiện còn khá sớm trong giai đoạn thai kỳ nên mong mọi người hiểu rằng chúng tôi không muốn chia sẻ chi tiết vấn đề này", người này nói. Thông tin Heard đang mang bầu hay nhờ người mang thai hộ không được tiết lộ.

Amber Heard cùng chị gái bế con nhỏ đi dạo phố. Ảnh: TMZ.

Amber Heard sinh năm 1986 ở Texas, Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman... Nữ diễn viên hẹn hò tài tử Johnny Depp sau khi đóng chung The Rum Diary (2011). Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2015. Chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, cả hai tuyên bố ly hôn.

Hè năm 2022, Amber Heard thua kiện chồng cũ Johnny Depp, phải nộp khoản tiền bồi thường hơn 10 triệu USD . Sau vụ việc, danh tiếng của cô lao dốc, bị nhiều nhà sản xuất tại Hollywood quay lưng. Kể từ đó, Amber Heard chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống và hầu như không tham gia dự án phim nào trong khoảng hai năm qua. Heard khá khép kín, không chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội. Cô chủ yếu ở nhà chăm con nhỏ.