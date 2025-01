Song Hye Kyo: 'Trái tim tôi tan nát vì các tin đồn'

Song Hye Kyo thừa nhận có rất nhiều tin đồn về cô trong những năm qua. Nữ diễn không bận tâm nhưng đôi khi chúng khiến cô mệt mỏi, vượt quá sức chịu đựng.

Xports News đưa tin trong chương trình You Quiz on the Block của tvN phát sóng ngày 8/1, Song Hye Kyo xuất hiện với tư cách khách mời và bày tỏ cảm xúc về hàng loạt tin đồn cô vướng phải kể từ khi vào nghề. Song Hye Kyo chia sẻ: "Đôi khi tôi đang phỏng vấn hoặc gặp những người không quen biết, họ hỏi tôi về các tin đồn. Sau đó tôi trả lời: ‘Tôi thậm chí không biết chuyện đó, hãy đi hỏi người đã tạo ra tin đồn. Tôi không biết gì cả'".

Song Hye Kyo bày tỏ sự cay đắng: "Thành thật mà nói, bây giờ tôi ổn vì tôi đã bị chỉ trích quá nhiều. Tôi không bận tâm đến những bình luận ác ý đó nữa. Nhưng đôi khi họ bàn tán về tôi và gia đình, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, trái tim tôi tan nát một chút".

Song Hye Kyo trong chương trình của tvN. Ảnh: Hankyung.

Theo Song Hye Kyo, cô đóng phim từ khi còn rất trẻ nên đã có nhiều tin đồn khác nhau về nữ diễn viên. Cô chấp nhận đó là mặt trái của người nổi tiếng nên cố gắng không bận tâm tới các tin đồn. “Tôi có rất nhiều 'kẻ thù'”, Song Hye Kyo thú nhận.

Khi được hỏi làm thế nào để vượt qua quãng thời gian khó khăn, Song Hye Kyo nói thêm cô đã liên hệ với một người quen và người đó khuyên nữ diễn viên hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Từ đó, cô dành thời gian tập luyện vào buổi sáng và buổi tối, viết ra những gì đã trải qua trong ngày. Trước khi đi ngủ, nữ diễn viên viết ra 10 điều khiến cô biết ơn. “Tôi đã dành 5 năm để viết ra những điều đó”, Song Hye Kyo thú nhận.

Song Hye Kyo kể: "Đáng lẽ tôi phải viết ra 10 điều mà tôi biết ơn vào buổi tối, nhưng tôi không thể nghĩ ra dù chỉ 1 điều. Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, tôi liên lạc với giáo viên của mình và hỏi: 'Em nên viết ra điều gì?’. Giáo viên trả lời tôi: ‘Biết ơn vì hôm nay thời tiết đẹp’, ‘Tôi biết ơn vì đã không chết đói’, ‘Biết ơn vì chú chó của tôi được khỏe mạnh’… Tôi cảm thấy đầu mình choáng váng và có quá nhiều thứ để viết. Tôi bắt đầu nghĩ đến những điều nhỏ hơn và hóa ra là có rất nhiều”.

Trong nhiều năm hoạt động, Song Hye Kyo vướng nhiều tin đồn khác nhau, đặc biệt các tin đồn tình ái. Nữ diễn viên từng vướng tin hẹn hò các bạn diễn Jang Ki Yong, Park Bo Gum… Thậm chí, thời điểm Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki, tin đồn giữa nữ diễn viên với Park Bo Gum cũng rộ lên.