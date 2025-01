Phương Anh Đào trượt giải và tranh luận quanh Mai Vàng

Cuộc đua giải Mai Vàng vừa khép lại bằng lễ trao giải diễn ra vào tối 8/1 tại TP.HCM. Mùa thứ 30 của sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc, sân khấu.

Song kết quả giải thưởng đang là chủ đề tranh luận trên mạng xã hội khi Thúy Ngân vượt Phương Anh Đào giành giải Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích. Hay ở hạng mục Chương trình trên nền tảng số - truyền hình, ban tổ chức trao đồng giải thưởng cho Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi.

So với năm ngoái, ban tổ chức Mai Vàng 2024 chỉ trao giải 10 hạng mục. Một số giải thưởng như Phim truyền hình được yêu thích nhất (7 năm chưa cưới sẽ chia tay - Nguyễn Hoàng Anh); MV được yêu thích (Giá như - Soobin Hoàng Sơn); Phim điện ảnh được yêu thích (Đào, phở và piano - Phi Tiến Sơn); Vở diễn được yêu thích (Lạc lối ở Bangkok - đạo diễn Ngọc Hồng) đã được công bố, trao trước đó.

Ở lĩnh vực phim ảnh, các hạng mục được chờ đợi nhất là Phim điện ảnh được yêu thích và Nam/Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích. Hầu hết phim Việt được đánh giá cao về doanh thu trong năm qua như Mai (Trấn Thành); Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải) hay gần nhất có Ngày xưa có một chuyện tình (Trịnh Đình Lê Minh) đều không tham gia. Giải thưởng thuộc về phim điện ảnh Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Series 7 năm chưa cưới sẽ chia tay của đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh đại thắng với ba giải: Phim truyền hình được yêu thích nhất và hai giải Nam/Nữ diễn viên lần lượt trao cho Jun Phạm, Thúy Ngân. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay là bộ phim được làm lại từ bản gốc của Hàn Quốc - Secret Love (Bí mật kinh hoàng).

Tác phẩm lên sóng vào tháng 6/2024, từng vấp phải nhiều tranh luận về kịch bản, diễn xuất của dàn cast. Việc đạo diễn, biên kịch lạm dụng bi kịch, ôm đồm các tình tiết cùng màn thể hiện mờ nhạt từ nam chính Võ Cảnh, gây thất vọng cho người xem. Vì thế, khi series được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất, một bộ phận khán giả thấy khó hiểu.

Tương tự, với giải Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích, việc Thúy Ngân bất ngờ vượt mặt Phương Anh Đào để nhận cúp cũng gây lấn cấn. Năm qua, với vai diễn Mai ở bộ phim cùng tên của đạo diễn Trấn Thành, Phương Anh Đào đã "càn quét" giải thưởng nhiều lễ trao giải phim, trong đó có giải Nữ diễn viên chính điện ảnh xuất sắc tại Cánh diều 2024.

Trong 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Thúy Ngân dừng ở mức tròn vai. Cô có sự nỗ lực nhưng đài từ, biểu cảm khuôn mặt.. trong nhiều tình huống phim vẫn gượng gạo, thiếu tự nhiên. Chưa kể, phong độ thể hiện của Thúy Ngân qua nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh chưa có sự đảm bảo, trồi sụt thất thường.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai được xướng tên ở nhiều hạng mục giải thưởng. MC Anh Tuấn được trao cúp cho Người dẫn chương trình được yêu thích nhất. NSND Tự Long là Diễn viên hài được yêu thích nhất.

Đáng chú ý, hạng mục Chương trình trên nền tảng số - truyền hình, hai show Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai "say hi" lại đồng nhận cúp Mai Vàng. Kết quả này sau đó được ví như "hòa cả làng" và nhận ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Lý do xuất phát từ việc ban tổ chức mở bình chọn từ ngày 4/12/2024 đến 3/1/2025, theo hình thức gửi tin nhắn (tốn phí) hoặc thông qua website. Thời gian qua, cộng đồng fan của hai show nói trên cũng ra sức vote để mang về chiến thắng cuối cùng. Do đó, người hâm mộ cảm thấy kết quả thiếu thuyết phục.

"Chúng tôi bỏ công sức để bình chọn rồi nhận về kết quả là hai show đều được vinh danh. Ban tổ chức cần công khai đưa ra con số bình chọn cuối cùng"; "Có hai đề cử, bầu chọn cho đã xong cả hai cùng thắng"; "Thật khó hiểu khi mở bình chọn, kêu gọi vote rồi cuối cùng ban tổ chức trao cho cả hai"... là những bình luận từ phía khán giả.

Ngoài ra, một số giải thưởng khác như Nữ ca sĩ được yêu thích nhất thuộc về Trang Pháp hay Ca khúc được yêu thích nhất là Thuận nước đẩy thuyền, sáng tác: S.T Sơn Thạch, Thanh Hưng, Andiez cũng phần nào gây lấn cấn. Đứng trước những ý kiến trái chiều về kết quả giải thưởng năm nay, ban tổ chức tạm thời chưa đưa ra phản hồi.

