Kẻ thù truyền kiếp của Người Nhện

Là một trong những kẻ thù khét tiếng nhất của Spider-Man trong nguyên tác truyện tranh, việc Kraven the Hunter đặt chân lên màn ảnh thu hút nhiều sự chú ý.

Trong thế giới siêu anh hùng, SSU của Sony có thể coi là vũ trụ phim “lên voi xuống chó” bậc nhất tại Hollywood. Sở hữu thế mạnh thương hiệu Spider-Man được đông đảo người xem yêu thích, song các dự án về dàn nhân vật bên cạnh chàng anh hùng nhả tơ lại có thành tích ngụp lặn thất thường.

Nếu Venom với hai phần phim đầu tiên mang về hơn 1,3 tỷ USD , con số doanh thu khá ấn tượng, thì Morbius (2022) hay Madame Web trình làng đầu năm nay đều bị gán nhãn “bom xịt”. Bộ đôi phim bị chê trách về nội dung, trong khi thành tích tại phòng vé lại càng ảm đạm, đáng quên.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Kraven the Hunter khiến khán giả không khỏi đặt nghi vấn. Theo dự kiến, tác phẩm do J. C. Chandor đạo diễn sẽ ra rạp vào tháng 12/2024. Phim gây chú ý khi giới thiệu màn chào sân của Kraven - kẻ phản diện khét tiếng vốn được coi là “tử thù của Người Nhện”.

Nhân vật tiềm năng

Theo nguyên tác truyện tranh Marvel, Kraven là một trong những phản diện đáng gờm nhất mà Spider-Man phải đối mặt. Gã tên thật là Sergei Nikolaievich Kravinoff, thuộc một gia đình dòng dõi quý tộc đã lụi tàn vào thời kỳ Cách mạng Nga. Cả gia đình Sergei buộc phải di cư sang Anh và cuối cùng là Mỹ vào năm 1917. Khi cha qua đời, mẹ gã bị đưa tới một trại tâm thần, nơi bà cuối cùng đã tự vẫn. Sergei từ đó bị ám ảnh bởi những hình ảnh trại tâm thần tồi tàn, đầy rẫy nhện.

Vai diễn thợ săn Kraven do Aaron Taylor-Johnson đảm nhận.

Đến tuổi trưởng thành, Sergei nhận ra bản thân có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn săn bắt thú, nên đã cố gắng hoàn thiện các kỹ năng của mình. Trong thời gian sống tại Bỉ, gã đã đánh cắp loại thuốc thảo dược của một thầy phù thủy, giúp tăng cường tốc độ, sức mạnh thể chất lẫn độ nhạy bén của các giác quan, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa đáng kể.

Sergei sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí bao gồm ống thổi phi tiêu, bolos, rìu, giáo, roi, bom khí và bẫy/đồ trói bao gồm còng tay từ tính và lưới. Ngoài ra, gã có thể linh hoạt sử dụng cung tên, súng trường, hay con dao tẩm độc. Trong khi áo đầu sư của nhân vật chứa các thiết bị điện tử có thể làm choáng, gây mê và phát ra tia điện hoặc tia siêu âm.

Sergei cũng là người thuần hóa động vật hoang dã, thành thạo kỹ thuật chiến đấu giống động vật săn mồi. Sở thích của hắn là hạ gục con mồi bằng tay không. Đòn tấn công bằng cú đấm thần kinh của Sergei thậm chí có thể làm tê liệt cả Spider-Man và Tigra.

Còn trong bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Sony, nguồn gốc Kraven (Aaron Taylor-Johnson thủ vai) có sự thay đổi nhất định, như hãng đã làm với Venom, Eddie hay Morbius trước đó.

Kraven theo tiết lộ là con trai của một gangster tàn nhẫn, máu lạnh. Gã theo cha đi săn để luyện tập kỹ năng ngay từ khi còn nhỏ và được răn dạy rằng không được phép để bản thân mủi lòng hay yếu đuối. Trong một cuộc săn, Kraven bị sư tử tấn công. May mắn thoát chết, gã phát hiện bản thân bộc phát sức khỏe vượt trội cùng giác quan nhạy bén của loài thú săn mồi.

Tạo hình thời trẻ của Kraven.

Tương lai nào cho Kraven

Sự thay đổi về nguồn gốc sức mạnh khiến Kraven có phần giống với Venom, Carnage và cả Morbius trước đây, khi tất cả đều là người thường, sau đó có năng lực đặc biệt khi tiếp xúc với vật liệu di truyền từ một sinh vật khác.

Theo như đoạn trailer mới hé lộ, dường như hành trình trở thành thợ săn huyền thoại của Kraven còn có sự nhúng tay từ nữ tư tế Calypso (Ariana DeBose thủ vai). Cô ả là người yêu, đồng thời là kẻ giật dây, “đánh thức” con thú khát máu bên trong Kraven trỗi dậy.

Khác với những dự án trước đó của SSU, Kraven the Hunter gắn nhãn R với hàng loạt cảnh chiến đấu khốc liệt, máu me và tàn bạo, thể hiện đúng tinh thần của gã thợ săn theo nguyên tác. Bộ phim của J. C. Chandor mang đến bữa tiệc hành động đúng nghĩa với nhiều cảnh cháy nổ, săn đuổi, kết liễu con mồi tàn nhẫn. Có thể nói, yếu tố hành động, bạo lực thuần túy chính là chất liệu chủ đạo tạo nên sự độc đáo cho tác phẩm, giữa loạt phim chuyển thể từ vũ trụ truyện tranh siêu anh hùng.

Tương tự Venom và Morbius trước đó, Kraven the Hunter gánh vác nhiệm vụ thiết lập ngoại truyện độc lập, không dính dáng đến anh chàng Spider-Man. Điều này được thể hiện rõ qua việc mục tiêu chính của nhân vật thay đổi so với nguyên tác.

Ngân sách phim theo tiết lộ rơi vào khoảng 130 triệu USD .

Thay vì cố gắng đánh bại Người Nhện để chứng minh bản thân là thợ săn vĩ đại nhất thế giới, Kraven giờ đây phải đối mặt với Chameleon - một phản diện chuyên cải trang với thân phận thật là người em trai cùng cha khác mẹ của gã, bên cạnh đó là Rhino/Aleksei Sytsevich với diện mạo hoàn toàn mới thay vì chỉ mặc bộ giáp tê giác như trong The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Song, ngay từ khi đoạn trailer mới được tung ra, nếu Aaron Taylor-Johnson trong tạo hình Kraven nhận được nhiều lời khen thì Rhino với diện mạo ngớ ngẩn, bị nhận xét “CGI quá xấu” lại khiến người xem thất vọng.

Ở một góc độ khác, Kraven the Hunter từng bị lùi lịch chiếu. Bên cạnh việc “né” bom tấn Deadpool & Wolverine của MCU, nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội cuối cùng cho Sony cứu vãn chất lượng phim. Dẫu vậy, nguồn tin từ một số leaker cho rằng ngay cả khi đã cố gắng chỉnh sửa, Kraven the Hunter vẫn khó có cơ hội trở thành cú hit trong vũ trụ SSU.

SSU hiện tại đang vùng vẫy trong thời kỳ đen tối, chịu nhiều bất lợi từ chất lượng tác phẩm lẫn thị trường phim. Bên cạnh Kraven the Hunter, một dự án khác của vũ trụ này cũng được mong chờ là Venom 3, ấn định ra mắt vào cuối tháng 10 năm nay.