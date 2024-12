Hàng nghìn fan reo hò khi Mỹ Tâm cởi áo, nhảy sexy

Tiếp nối chương trình, nữ nghệ sĩ Greta mang tới nhiều sáng tác như Promise, First weeks, Nicht Allein, Forever, với sự kết hợp giữa âm thanh synthesizer và tiếng trống điện tử. Sự xuất hiện của band nhạc Scotland - The Big Day - sau đó tiếp tục hâm nóng đêm diễn. Sau The Big Day, những chàng trai đến từ Nhật Bản Psychic Fever cũng mang đến nguồn năng lượng sôi động với loạt ca khúc Talk to me nice, Up and down, Highlights…