Đề xuất tách bạch ngân hàng khỏi lĩnh vực bảo hiểm

Đại biểu Quốc hội muốn bổ sung quy định ngân hàng không tham gia lĩnh vực bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ) để tránh tình trạng tư vấn từ hợp đồng bảo hiểm thành hợp đồng tín dụng.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) phát biểu ý kiến tại tổ 3. Ảnh: Quochoi.

Trong phiên thảo luận tại tổ 3, thuộc chương trình kỳ họp Quốc hội khóa XV lần thứ 10, góp ý vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) nêu quan điểm dự thảo Luật này chưa giải quyết được hiện tượng ngân hàng hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, bán các sản phẩm bảo hiểm nguy hiểm tại ngân hàng và cho nhân viên ngân hàng chịu chỉ tiêu giao dịch.

Đại biểu dẫn chứng nhiều cử tri phản ánh khi người dân, doanh nghiệp muốn vay vốn, thường đi kèm với các đồng bảo hiểm để người vay vốn phải tham gia, dẫn đến có giai đoạn vô hiệu hóa hợp đồng bảo hiểm lên tới 40-70%.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định ngân hàng không tham gia lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, cũng đồng thời tránh được tình trạng nhân viên tư vấn từ hợp đồng bảo hiểm trở thành hợp đồng tín dụng.

Liên quan đến quy định đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam, đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) cho rằng dự án Luật đang không yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài xác định doanh nghiệp không có vi phạm nghiêm trọng trong thời gian 3 năm gần nhất, như trong luật hiện hành.

Đại biểu đánh giá điều kiện này là cần thiết, nhằm sẵn sàng lọc những doanh nghiệp hoạt động yếu kém, thậm chí là vi phạm pháp luật tại nước ngoài.

Vì vậy, đề nghị không bỏ điều kiện này trong dự thảo Luật. Trong trường hợp bỏ qua điều kiện này, đại biểu cho rằng cần bổ sung một điều kiện khác thay thế để có thể lựa chọn những doanh nghiệp nước ngoài hoạt động uy tín, có kết quả mở chi nhánh hiệu quả tại Việt Nam.

Liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý, kiểm soát doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo Luật đang mở rộng điều kiện, tiêu chuẩn đối với giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, ngoài những người có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm, những trường hợp không có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và có môn học về bảo hiểm nguy hiểm, do cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp.

Đại biểu Mai Văn Hải cho rằng cần xem lại nội dung này để tránh hạ tiêu chuẩn của giám đốc, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, nên giữ nguyên quy định như luật hiện hành.