Đề xuất phát triển nhà ở giá 60-70 triệu đồng/m2 tại đô thị lớn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng cần phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp trong bối cảnh giá nhà neo cao so với thu nhập.

Trong văn bản gửi Thủ tướng và các bộ ngành, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đề xuất bổ sung một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Theo Hiệp hội, giá nhà tại nhiều địa phương đã có xu hướng giảm nhưng vẫn cao so với thu nhập. Trong khi đó, nguồn cung tiếp tục tập trung vào phân khúc cao cấp và trung - cao cấp, khiến người có thu nhập thấp và trung bình gặp khó khăn khi tìm mua nhà.

Từ đó, HoREA đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp vào dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, đồng thời giao HĐND cấp tỉnh quy định chính sách thực hiện căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương.

Theo mức giá Hiệp hội đề xuất, nhà ở thương mại giá phù hợp có thể dao động 25-30 triệu đồng/m2 tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa đến 60-70 triệu đồng/m2 tại đô thị lớn.

Mức giá HoREA đề xuất thấp hơn đáng kể so với mặt bằng căn hộ sơ cấp tại các đô thị lớn.

Theo báo cáo thị trường quý III của Savills, bình quân giá chào bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đạt khoảng 107 triệu đồng/m2, còn giá căn hộ thứ cấp bình quân khoảng 75 triệu đồng/m2. Giá sơ cấp giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn ở ngưỡng cao.

Với thực tế này, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, nhìn nhận khả năng tiếp cận nhà ở tại Thủ đô là bài toán lớn khi tốc độ tăng giá căn hộ vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân.

Theo bà Hằng, trong 5 năm qua, thu nhập bình quân của người dân Hà Nội tăng khoảng 9% mỗi năm, trong khi giá bán sơ cấp căn hộ tăng bình quân 25% mỗi năm. Khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày càng nới rộng, khiến người mua phải dành nguồn lực tài chính lớn hơn để sở hữu một căn hộ.

Dù giá căn hộ điều chỉnh kể từ đầu năm, khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà vẫn lớn. Ảnh: TN.

Còn tại TP.HCM, Savills cho biết 80% căn hộ sơ cấp trên thị trường thuộc phân khúc hạng A và B. Đơn vị nghiên cứu nhận khả năng chi trả cùng chi phí lãi vay đang khiến sức mua chững lại.

Không riêng Hà Nội và TP.HCM, giá căn hộ thương mại mới mở bán tại các tỉnh, thành phố khác như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An... cũng ở mức cao, phần lớn trên 50 triệu đồng/m2.

Kiến nghị có thêm chính sách nhà cho thuê, gỡ vướng dự án tồn đọng

Bên cạnh nhà ở thương mại giá phù hợp, HoREA đề xuất xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê, trong đó giao UBND cấp tỉnh quy định khung giá thuê đối với nhà ở giá phù hợp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài Nhà nước.

Hiệp hội cũng kiến nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với dự án nhà ở cho thuê không sử dụng vốn Nhà nước, nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia phân khúc này.

Đối với các dự án bất động sản còn vướng nghĩa vụ tài chính về đất đai, HoREA đề xuất cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án. Bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tài chính còn lại với Nhà nước.

Theo Hiệp hội, cơ chế này có thể giúp dự án đình trệ tìm được nhà đầu tư có năng lực, đưa nguồn lực đất đai và vốn đang bị mắc kẹt trở lại thị trường.

HoREA cũng đề nghị hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển các quỹ đầu tư bất động sản và quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT), qua đó đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn cho thị trường.

Các kiến nghị được đưa ra trong bối cảnh thanh khoản bất động sản có dấu hiệu suy yếu. Theo dữ liệu thị trường bất động sản 9 tháng của HoREA, cả nước ghi nhận khoảng 331.876 giao dịch thành công. Riêng quý III, lượng giao dịch đạt 92.004, giảm 8% so với quý trước.