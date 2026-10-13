Bất động sản tồn kho gần 52.000 căn nhà/nền đất, giá thứ cấp đang giảm

Quý III/2026, thị trường bất động sản ghi nhận gần 52.000 căn nhà, lô đất tồn kho, trong khi số giao dịch thành công giảm 8% so với quý trước.

Theo Báo Chính phủ, sáng 13/10, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê

Tại phiên họp, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được xác định là những lĩnh vực cần tập trung, đặc biệt nhà ở cho thuê được định hướng trở thành phân khúc chiến lược.

Tuy nhiên, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Thứ nhất, tiến độ phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê còn chậm. Năm 2026, các địa phương được giao chỉ tiêu phát triển hơn 97.000 căn nhà ở xã hội, nhưng sau 9 tháng, cả nước mới hoàn thành gần 47.000 căn, tương đương khoảng 48% kế hoạch.

Thứ hai, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân, nhất là công nhân, người lao động và một bộ phận cán bộ, công chức. Trong khi đó, lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng, còn việc tiếp cận vốn tín dụng vẫn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường.

Thứ ba, nhiều dự án bất động sản còn vướng mắc kéo dài về pháp lý, đất đai và tài chính, cần sớm được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát lượng bất động sản tồn kho, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở.

Tồn kho gần 52.000 căn nhà, lô/nền đất quý III

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành và địa phương xác định rõ trọng tâm trong những tháng cuối năm, phân công nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan và cá thể hóa trách nhiệm thực hiện.

Với các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, lãnh đạo địa phương phải trực tiếp chỉ đạo xử lý theo phân công. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được chủ động giải quyết; các vướng mắc thuộc thẩm quyền bộ, ngành phải được xử lý kịp thời. Trường hợp vượt thẩm quyền, các cơ quan cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Chính phủ cũng đang thúc đẩy sửa đổi các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện triển khai các dự án mới. Phó thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ sẵn sàng tiếp thu những kiến nghị xác đáng từ hiệp hội và doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trong 9 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Xây dựng đã ban hành 48 văn bản chỉ đạo nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và bất động sản. Bộ Xây dựng cũng tổ chức 18 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Cả nước hiện có 2.221 dự án bất động sản được thống kê, với tổng vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỷ đồng . Trong quý III, thị trường ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch thành công, giảm khoảng 8% so với quý trước.

Giá chung cư và đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý II, nhưng vẫn ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung ở những dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý III đạt khoảng 51.950 căn, lô/nền đất, có xu hướng tăng so với quý trước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh lưu ý con số này mới phản ánh lượng hàng tồn kho do chủ đầu tư báo cáo, chưa bao gồm đầy đủ lượng vốn đầu tư dở dang tại các dự án. Trong khi đó, giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng gặp nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Về nhà ở xã hội, cả nước hiện có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương khoảng 91% mục tiêu của Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong đó, 363 dự án với 216.626 căn đã hoàn thành; 293 dự án với 363.065 căn đang xây dựng; 291 dự án với 331.242 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý III, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm có thể hoàn thành 18.049 căn, vượt 5% chỉ tiêu.

Đáng chú ý, từ tháng 6 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.594 căn, trong đó nhà ở cho thuê chiếm khoảng 40%, tương đương 33.886 căn.

Tín dụng bất động sản vượt 5,2 triệu tỷ đồng

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh, đến ngày 31/8, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 5,21 triệu tỷ đồng , tăng 9,49% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,39% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Dư nợ các chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 51.000 tỷ đồng , gồm hơn 26.000 tỷ tại Ngân hàng Chính sách xã hội và hơn 25.000 tỷ tại các ngân hàng thương mại.

Với chương trình tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP, quy mô đã được mở rộng từ 120.000 tỷ lên hơn 153.000 tỷ đồng , với sự tham gia của 11 ngân hàng thương mại.

Đến ngày 31/8, tổng số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng , trong khi doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỷ, tăng 2,3 lần so với cuối năm 2025. Trong đó, khoảng 15.000 tỷ đồng được giải ngân cho chủ đầu tư và 2.500 tỷ đồng giải ngân cho người mua nhà.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, bất động sản là lĩnh vực đầu tư dài hạn, trong khi nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng chủ yếu có kỳ hạn ngắn hơn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản. Vì vậy, thị trường cần đa dạng hóa kênh huy động vốn, tạo nguồn vốn trung và dài hạn bền vững.

Trên cơ sở báo cáo, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp làm rõ những bất cập về pháp lý, tín dụng, giá nhà và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền xử lý để triển khai trong thời gian tới.