Hạ tầng tăng tốc, loạt dự án bất động sản ở Đồng Nai hưởng lợi

Hạ tầng TP.HCM - Đồng Nai liên tục được bổ sung các tuyến đường, cây cầu mới, rút ngắn thời gian di chuyển, qua đó mở thêm dư địa cho loạt dự án bất động sản tại Đồng Nai.

Cuối tháng 9 vừa qua, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) chính thức khởi công. Cầu Cát Lái khi hoàn thành sẽ thay thế vai trò hiện hữu của phà Cát Lái, vốn nhiều năm hạn chế đi lại, giao thương giữa hai địa phương. Trong khi đó, cầu Long Hưng được triển khai để tăng kết nối phía bắc, đông bắc TP.HCM với Đồng Nai, giảm áp lực cho Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cả hai dự án dự kiến hoàn thành năm 2029, bổ sung các hướng kết nối mới giữa TP.HCM và Đồng Nai, đồng thời tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành.

Trước đó, cầu Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP.HCM đã được đưa vào khai thác, tạo thêm một hướng kết nối giữa Đồng Nai và TP.HCM. Toàn tuyến Vành đai 3 đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới hoàn thành trong năm nay.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng vừa thông xe toàn tuyến, tạo thêm trục kết nối xuyên vùng từ miền Tây đến Đồng Nai, đồng thời chia sẻ áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hạ tầng kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai ngày càng hoàn thiện, mở rộng không gian phát triển liên vùng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hạ tầng thay đổi cách người mua lựa chọn bất động sản

Hạ tầng không chỉ rút ngắn quãng đường mà còn thay đổi cách người mua đánh giá một vị trí. Sự thay đổi này có thể nhìn thấy rõ tại khu vực Đại Phước. Trước khi cầu Nhơn Trạch được đưa vào khai thác, hành trình từ khu vực trung tâm TP.HCM đến Đại Phước có thể mất hơn một giờ, tùy cung đường và thời điểm. Khi cây cầu này thông xe, trong điều kiện giao thông thuận lợi, thời gian di chuyển chỉ rút xuống còn hơn 30 phút.

Nhờ thời gian di chuyển vào TP.HCM rút ngắn, giá bất động sản tại Đại Phước cũng thay đổi đáng kể. Một căn hộ cách đây khoảng 2 năm có giá quanh 2 tỷ đồng , nay được chào bán khoảng 3 tỷ đồng . Đồng thời, nguồn hàng chuyển nhượng khá hạn chế khi nhu cầu ở thực tại khu vực ngày càng tăng.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá nhà tại vùng lõi TP.HCM ngày càng cao, các khu vực ngoài trung tâm đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nếu thời gian di chuyển được rút xuống mức phù hợp với sinh hoạt hàng ngày.

Chia sẻ tại diễn đàn mới đây, ông Nguyễn Thái Bình, Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), Tổng giám đốc Đông Tây Land cho biết qua thực tế làm việc với khách hàng, cách đo vị trí bất động sản đang dần chuyển từ số km sang thời gian di chuyển.

Theo ông, khi các tuyến Vành đai 3, đường cao tốc hay hệ thống metro hoàn thành, khái niệm về thời gian sẽ thay đổi rất nhiều, tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn sản phẩm bất động sản của khách hàng. Dòng vốn vì thế cũng có xu hướng đi theo hạ tầng và quá trình mở rộng đô thị, thay vì chỉ tập trung tại khu vực lõi TP.HCM.

Bên cạnh vị trí, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở, CBRE Việt Nam cho rằng người mua ngày càng chấp nhận ở xa trung tâm hơn để đổi lấy không gian sống tốt hơn. Theo ông, không gian xanh, hệ thống tiện ích và chất lượng sống đang trở thành những tiêu chí được khách hàng quan tâm. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ có xu hướng linh hoạt về vị trí nếu đổi lại được diện tích lớn hơn, môi trường sống phù hợp và mức chi phí vừa khả năng tài chính.

Người mua trẻ có xu hướng chấp nhận ở xa hơn nếu đổi lại có không gian rộng, môi trường sống phù hợp và chi phí vừa túi tiền.

Nhiều dự án bất động sản ở Đồng Nai hưởng lợi từ hạ tầng

Có thể thấy, hàng loạt cầu, đường và cao tốc đang được đầu tư tạo thêm các hướng kết nối mới giữa TP.HCM và Đồng Nai. Khi cầu Cát Lái, cầu Long Hưng cùng việc mở rộng các tuyến cao tốc hoàn thiện, việc di chuyển giữa hai địa phương sẽ thuận tiện hơn.

Trong bối cảnh đó, các khu vực giáp TP.HCM như xã Đại Phước, phường Long Hưng càng dễ lọt vào tầm ngắm của người mua nhà, khi chỉ mất khoảng 30-40 phút đến các khu vực trung tâm của TP.HCM. Đây là yếu tố quan trọng bởi một vị trí xa trung tâm chỉ thực sự trở nên hấp dẫn khi thời gian di chuyển được rút xuống mức hợp lý.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Bình lưu ý hạ tầng chỉ là một trong những yếu tố quyết định giá trị của bất động sản. Người mua vẫn cần xem xét năng lực chủ đầu tư, tiến độ triển khai, pháp lý, hệ thống tiện ích và khả năng hình thành một khu đô thị có đời sống thực. Nói cách khác, một cây cầu có thể rút ngắn thời gian di chuyển, nhưng để lợi thế đó chuyển hóa thành giá trị sử dụng lâu dài, dự án phải có khả năng đáp ứng các nhu cầu khác của cư dân.

Tại Đại Phước, một trong những nguồn cung đáp ứng được các yếu tố này là Elyse Island của Nam Long. Dự án hưởng lợi từ cầu Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3, tuyến ĐT.25B đang được nâng cấp, mở rộng và kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong tương lai, cầu Cát Lái dự kiến hoàn thành năm 2029 sẽ bổ sung thêm một hướng kết nối trực tiếp với TP.HCM.

Elyse Island nằm trên đảo tự nhiên Đại Phước có quy mô 45 ha.

Trong khi đó, ở phường Long Hưng, Izumi City cũng nằm trong khu vực đang được bổ sung nhiều hướng kết nối liên vùng. Bên cạnh trục Hương Lộ 2 kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) dự kiến tạo thêm hướng kết nối về phía TP.HCM. Khi cầu Cát Lái hoàn thành, mạng lưới giao thông quanh khu vực tiếp tục được mở rộng

Khu đô thị Izumi City hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng đang mở rộng kết nối TP.HCM - Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đáng chú ý, lợi thế của các khu vực này không chỉ nằm ở khả năng kết nối với TP.HCM. Khi sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại cuối năm nay, nhu cầu di chuyển của chuyên gia, khách công tác, hoạt động thương mại và du lịch cũng được kỳ vọng gia tăng.

Điều này còn mở rộng cách nhìn về bất động sản Đồng Nai. Thay vì chỉ được đánh giá trong phạm vi một địa phương, các khu đô thị tại Đại Phước, Long Hưng và những khu vực lân cận có thể được đặt trong một không gian kinh tế liên kết rộng hơn, nơi TP.HCM, Đồng Nai, sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc cùng tạo thành một mạng lưới.