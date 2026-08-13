Đô thị tích hợp Izumi City và hành trình kiến tạo công dân toàn cầu

Việc hợp tác Quỹ giáo dục Bản Việt và trường liên cấp Uppingham đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái đô thị tích hợp tại Izumi City (TP Đồng Nai).

Sự hiện diện của ngôi trường hơn 440 năm lịch sử góp phần kiến tạo môi trường sống chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân hiện đại và lực lượng chuyên gia đang dịch chuyển về khu vực.

Giáo dục - 1 trong 5 trụ cột tiện ích của Izumi City

Trong định hướng quy hoạch tích hợp, Izumi City đáp ứng được 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu của cuộc sống gồm sống - học tập - làm việc - vui chơi - mua sắm. Chủ đầu tư lựa chọn giáo dục là trụ cột quan trọng ngay từ khi đặt nền móng, tạo đà hình thành một cộng đồng văn minh song song với nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Sáng 12/8, Nam Long hợp tác Quỹ giáo dục Bản Việt và Uppingham School phát triển hệ thống giáo dục theo chuẩn Anh quốc tại Izumi City.

Theo ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn - Giám đốc Điều hành Nam Long Commercial Property (thuộc Nam Long Group), giáo dục chính là gốc rễ của đô thị hiện đại. Izumi City hướng đến việc xây dựng một cộng đồng cư dân tri thức và xa hơn là kiến tạo không gian sống giàu tính kết nối và thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi. “Sự hiện diện của Uppingham tại Izumi City sẽ giúp các gia đình tiếp cận môi trường học tập chất lượng ngay trong nơi mình sinh sống”, ông khẳng định.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh TP Đồng Nai đang gia tăng kết nối với các trung tâm kinh tế phía Nam và toàn cầu nhờ sân bay quốc tế Long Thành cùng mạng lưới metro, cao tốc, vành đai, các trục giao thông liên vùng. Địa phương liên tục vượt mục tiêu thu hút đầu tư FDI trong năm 2026 và được kỳ vọng đón thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ, logistics, sản xuất giá trị cao, kéo theo nhu cầu gia tăng về nơi ở lâu dài của lực lượng chuyên gia, quản lý và lao động trình độ cao.

Tiềm năng của trẻ được khơi mở từ một môi trường sống và học tập khuyến khích sự tìm tòi, khám phá.

Lúc này, nơi học tập của con trẻ là tiêu chí quan trọng của các gia đình chuyên gia khi lựa chọn nơi an cư. Một hệ thống giáo dục phù hợp giúp trẻ duy trì lộ trình học tập ổn định, tiếp cận phương pháp đào tạo hiện đại và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Triết lý giáo dục toàn diện trong không gian sống đa trải nghiệm

Được phát triển theo triết lý “Giáo dục toàn diện” (Holistic Education) đã tạo nên danh tiếng cho Uppingham suốt hơn 440 năm qua, trường liên cấp Uppingham tại Izumi City hướng đến nuôi dưỡng năng lực, tài năng và cá tính riêng của mỗi học sinh.

Chương trình cũng chú trọng sự cân bằng giữa nền tảng học tập và các lĩnh vực như âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, công nghệ... để học sinh tự do khám phá thế mạnh, hình thành tinh thần đam mê học tập suốt đời.

Từ quy hoạch cảnh quan đến môi trường học tập, Izumi City hướng đến một không gian mở, tạo nên trải nghiệm liền mạch.

Tuy nhiên, triết lý giáo dục mở cũng cần điều kiện sống phù hợp để dung dưỡng. Tại Izumi City, nền tảng ấy được hỗ trợ bởi quy hoạch với gần 7 ha tiện ích giáo dục, 20 ha mảng xanh thiên nhiên, 6 ha mặt nước, 10,5 ha thương mại cùng 5,5 km ven sông. Hệ tiện ích được bố trí liền mạch quanh khu trường học, kết nối từ công viên, khu thể thao, không gian cộng đồng đến các dịch vụ phục vụ đời sống.

Ông Phạm Hợp Phố, Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt, kiêm Chủ tịch HĐQT Uppingham Vietnam, cho biết việc hợp tác Nam Long góp phần đưa triết lý giáo dục cốt lõi của Uppingham đến Izumi City - nơi không gian học tập được đặt trong đô thị gắn kết thiên nhiên, tiện ích và tính kết nối. “Sự tương thích này tạo điều kiện để quá trình trưởng thành của trẻ được bồi đắp cả trong lớp học lẫn đời sống hàng ngày, qua những trải nghiệm với gia đình, bạn bè và cộng đồng”, ông chia sẻ.

Dự án được phát triển với hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn của trường Uppingham tại Vương quốc Anh. Trong đó, trường mầm non sở hữu diện tích 5.852 m2 với quy mô 300-400 học sinh, gồm các phòng chức năng như âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn… cùng thư viện, sân thể thao ngoài trời và nhà ăn.

Trong khi đó, trường tiểu học và THCS được quy hoạch trên diện tích 21.437 m2 với 3 cụm trường, tổng diện tích sàn khoảng 35.000 m2, đồng thời tích hợp phòng trình diễn, khu triển lãm, khu cà phê… nhằm khuyến khích học sinh trao đổi và phát triển tư duy sáng tạo.

Dự kiến từ năm học 2027-2028, khoảng 1.900 học sinh sẽ bắt đầu hành trình học tập tại trường Uppingham ở nội khu đô thị Izumi City. Ảnh phối cảnh dự án.

Việc hợp tác Uppingham School đánh dấu bước tiến tiếp theo trong quá trình hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp tại Izumi City, đồng thời bổ sung một lựa chọn giáo dục cao cấp cho các gia đình tại thành phố Đồng Nai. Trong bối cảnh địa phương đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, sự hiện diện của một hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn Anh quốc được kỳ vọng góp phần kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu, từ đó trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.