Vì sao Izumi City được ví như ‘đất lành’ để an cư?

Quy hoạch trục đô thị ven sông cùng mạng lưới hạ tầng liên vùng đồng bộ đang trở thành động lực tăng trưởng bền vững của thị trường bất động sản Đồng Nai.

Tọa lạc tại tâm điểm hành lang phát triển chiến lược này, Izumi City không chỉ đón đầu dư địa gia tăng giá trị từ quá trình đô thị hóa, mà còn được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân chất lượng cao.

Trục đô thị ven sông

Khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam, đây là bước chuyển quan trọng trong cấu trúc đô thị vùng Đông Nam Bộ. Với vị thế mới, địa phương đang mở rộng vai trò từ trung tâm công nghiệp sang cực tăng trưởng đa chức năng, thu hút logistics, thương mại, dịch vụ và dòng dân cư chất lượng cao.

Đáng chú ý, hành lang sông Đồng Nai từ Biên Hòa đến Nhơn Trạch đang được định hướng trở thành trục tái thiết quan trọng. Không gian này được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, từng bước hình thành diện mạo đô thị ven sông đặc trưng, gắn với dịch vụ, công trình công cộng và chất lượng sống mới.

Izumi City có hơn 5,5 km mặt tiền sông Đồng Nai cùng quy hoạch đô thị tích hợp.

Khi dòng sông trở thành trục tổ chức không gian đô thị, khu vực nằm dọc hành lang phát triển càng có thêm dư địa bứt phá. Trong đó, khu vực Long Hưng nổi bật nhờ vị trí tiếp giáp sông Đồng Nai, với tiềm năng phát triển các mô hình đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Hơn 20 ha mảng xanh tạo môi trường sống thư thái, gần gũi thiên nhiên cho cư dân Izumi City.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng liên vùng và nội tỉnh tiếp tục tạo xung lực phát triển cho khu vực. Bên cạnh sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, đường kết nối cầu Mã Đà - Vành đai 4, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và tuyến metro nối dài đến sân bay đang được triển khai. Đây là trục huyết mạch giúp liên kết Đồng Nai với sân bay, cảng biển, trung tâm logistics và các cực tăng trưởng, mở ra dư địa phát triển cho đô thị nằm trên trục kết nối phía đông và sẵn sàng cho làn sóng an cư mới.

Sự cộng hưởng giữa vị thế mới, quy hoạch ven sông và hạ tầng kết nối đang tạo lực hút cho thị trường. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, tính đến tháng 9/2025, mức độ quan tâm bất động sản tại Đồng Nai tăng 21%, cao gấp đôi mức trung bình khu đông TP.HCM.

Izumi City - đô thị tích hợp đón trọn giá trị từ dòng sông

Trong lịch sử đô thị thế giới, nhiều thành phố phồn vinh được hình thành bên dòng sông lớn. Sông mở ra giao thương, định hình cảnh quan và bản sắc sống, nhờ đó bất động sản ven sông được xem là dòng tài sản khan hiếm, có giá trị bền vững.

Tất cả tiện ích tại Izumi City nằm trong bán kính 5 phút di chuyển.

Tại Izumi City, lợi thế ấy được thể hiện rõ qua hơn 5,5 km mặt tiền sông Đồng Nai và địa thế ba mặt giáp sông - ưu thế khó tái tạo trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn. Song, cảnh quan ven sông chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở cách thiên nhiên được tích hợp trong chiến lược quy hoạch để tạo nên đô thị đủ đầy về trải nghiệm và bền vững cho hành trình an cư.

Kiến trúc của Izumi City mang phong cách Nam Âu và đương đại, ưu tiên không gian mở để đón gió trời và ánh sáng tự nhiên, hướng đến môi trường sống cân bằng, thư thái. Hệ tiện ích tại dự án đa dạng, liền kề trung tâm thương mại, trường học liên cấp quốc tế Uppingham, bệnh viện quốc tế, công viên ven sông, quảng trường, bến du thuyền cùng chuỗi tiện ích thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, cư dân được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, làm việc và giải trí.

Đô thị tích hợp sở hữu chuỗi tiện ích liên hoàn, mang đến chuẩn sống riêng tư và tiện nghi.

Tâm điểm của dự án là phân khu Izumi Canaria đang mở bán, tiếp giáp gần 1 km mặt tiền sông cùng 15 công viên nội khu. Với chuỗi tiện ích khép kín gồm clubhouse, hồ bơi và khu thể thao, phân khu này đáp ứng không gian sống tiện nghi, vừa riêng tư, vừa kết nối cho nhiều thế hệ. Những căn nhà đầu tiên đang được hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ cuối năm 2026.

Sự cộng hưởng giữa vị trí ven sông, cấu trúc đô thị hài hòa, không gian sống sinh thái và lợi thế phong thủy tạo sức hút riêng của Izumi City. Nơi đây là điểm tựa vững chắc cho tổ ấm an cư lâu dài và mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Đồng Nai.