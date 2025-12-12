Gia đình ca sĩ Đăng Khôi và tổ ấm nuôi dưỡng hạnh phúc tại Izumi City

Chuyến trải nghiệm thực tế tại Izumi City của vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh gợi mở nhiều tiêu chuẩn thú vị về tổ ấm trong mơ giữa lòng đô thị tích hợp ven sông.

Tạm gác công việc, vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh dạo bước trong không gian khoáng đạt bên bờ sông Đồng Nai. Thủy Anh bày tỏ thích thú khi thấy 2 con trai chạy nhảy trong không gian xanh mát, hay vui chơi tại cụm sân thể thao hiện đại giữa lòng đô thị tích hợp Izumi City. Cô cho biết sự yên bình và tiện nghi nơi đây chính là điều kiện cần mà cô tìm kiếm để đầu tư cho chất lượng cuộc sống gia đình.

Nhà không chỉ là nơi để ở, mà là nơi nuôi dưỡng giá trị sống trọn đời.

- Công chúng ngưỡng mộ gia đình Đăng Khôi và Thủy Anh bởi sự hạnh phúc, gắn kết. Đâu là bí quyết giữ lửa hôn nhân của anh chị?

- Thủy Anh: Đối với chúng tôi, con cái là sự nghiệp lớn nhất của ba mẹ nên 2 vợ chồng luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chăm sóc, nuôi dạy và ở bên các con. Bên cạnh đó, sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi thành viên trong gia đình cũng quan trọng.

Đăng Khôi và Thủy Anh quan niệm con cái là sự nghiệp lớn nhất của ba mẹ.

Bí quyết ấm êm của chúng tôi đơn giản là dù bận đến đâu cũng phải dành thời gian cho gia đình. Mong muốn của vợ chồng tôi là gia đình có nhiều hoạt động gắn kết, không gian sống yên bình, không gian riêng để tái tạo năng lượng và hâm nóng tình cảm.

- Luôn ưu tiên cho gia đình, ắt hẳn anh chị có tiêu chí chọn nhà riêng?

- Đăng Khôi: Tôi và Thủy Anh là người Hà Nội vào Nam lập nghiệp. Ngay từ ngày đầu đặt chân đến TP.HCM, tôi đã xác định rõ mục tiêu an cư thì mới lạc nghiệp, nên căn nhà lý tưởng của chúng tôi phải có không gian sống thoải mái cho gia đình 3 thế hệ, có sân vườn và thiết kế hài hòa với thiên nhiên. Ngoài ra, cần có không gian sinh hoạt chung để gia đình quây quần và cũng có góc riêng để mọi người được thoải mái, có đầy đủ tiện ích xung quanh, gần trường học, gần bệnh viện, gần khu thể thao, khu vui chơi trẻ em.

Với Đăng Khôi, căn nhà phải có không gian gắn kết mọi thành viên.

Bên cạnh đó, khi đi đầu tư bất động sản, điều quan trọng nhất cũng là điều đầu tiên tôi nhìn vào là tính pháp lý.Khi đến Izumi City và xem phân khu đầu tiên, tôi được biết cư dân mới về sinh sống đang được nhận sổ hồng, tính pháp lý minh bạch, rõ ràng nên tạo cho tôi niềm tin dù mua để sống hay đầu tư.

- Bên cạnh yếu tố pháp lý, khi đến Izumi City, điều gì khiến anh chị cảm thấy dự án này đáng để cân nhắc?

- Đăng Khôi: Trong quá trình tham quan thực tế phân khu đầu tiên, tôi thấy Izumi City được thiết kế và xây dựng đẹp. Đường rộng, nhiều cây xanh, có clubhouse, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em. Không khí trong lành, thanh bình, tạo cảm giác đây là ngôi nhà lý tưởng để sinh sống lâu dài.

Sự minh bạch về pháp lý của Izumi City gây ấn tượng với vợ chồng Đăng Khôi.

Tôi thích kiến trúc mở, đón nắng gió, và khi nhìn tổng thể quy hoạch phân khu thứ hai đang mở bán là Izumi Canaria, với lợi thế được bao bọc bởi sông nước thì chất lượng không khí ở đây tuyệt vời, truyền cảm hứng sống cho mình mỗi ngày. Không gian thư thái, yên bình, phù hợp những ai tìm kiếm work-life balance (sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống).

- Khi nói về giá trị đáng giá nhất của Izumi City, anh chị sẽ nói về điều gì?

- Thủy Anh: Anh Đăng Khôi đánh giá cao Izumi City ở yếu tố hạ tầng kết nối. Đây là tâm điểm của phía đông TP.HCM, vị trí đắc địa gần kề sân bay quốc tế Long Thành. Sau này cầu Đồng Nai 2 đi vào hoạt động thì chỉ mất 15 phút là đến TP.HCM. Đây cũng là nơi giao thoa đồng bộ của cao tốc, vành đai, cầu, metro, đường thủy. Với vị trí như thế này và mức giá hiện ở tầm hơn 60 triệu/m2 cho nhà phố, đây là lựa chọn hợp lý, không chỉ để ở mà còn để đầu tư.

Thủy Anh tin rằng Izumi City là nơi lý tưởng để gieo mầm và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình.

Còn tôi quan tâm tiện ích, sự văn minh, hiện đại của khu đô thị. Không khí trong lành với vị trí gần sông Đồng Nai, Izumi City thích hợp để sinh sống và làm việc. Tôi nghĩ đây là môi trường phát triển tốt cho con cái sau này. Tôi quan niệm nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là tổ ấm để mỗi khi trở về nhà đều cảm thấy thoải mái, ấm áp, tràn ngập sự hứng khởi, để nuôi dưỡng cảm xúc và gắn kết tình cảm gia đình.