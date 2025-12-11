Nam Long Journey 2025 khép lại với nhiều dấu ấn

Chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025 thu hút hàng nghìn khách hàng đến trải nghiệm công nghệ và giao dịch tại chỗ, cho thấy mô hình đô thị tích hợp đang trở thành chuẩn mực mới.

Hàng nghìn khách hàng đổ về chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025, cho thấy niềm tin thị trường vào bất động sản giá trị thật cùng xu hướng đô thị tích hợp dần trở thành ưu tiên của khách hàng cho nhu cầu an cư và tích sản.

Thị trường tìm lại niềm tin

Không khí sôi động bắt đầu ngay trong ngày khai mạc 5/12, ghi nhận hơn một nghìn khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái đô thị tích hợp Nam Long qua các lớp công nghệ mô phỏng đa giác quan.

Nổi bật trong đó là công nghệ Immersive 360 độ, VR và không gian mô phỏng. Những công nghệ mới này giúp người tham dự hình dung rõ nét cách đô thị vận hành, từ tiện ích, mật độ xanh, kết nối giao thông đến chất lượng sống trong tương lai. Ngày đầu đóng vai trò như “bước chạy đà”, khơi gợi tò mò, tạo cảm hứng cho hành trình trải nghiệm và tạo nền cho phiên giao dịch sôi động sau đó.

Hàng nghìn khách đổ về sự kiện mỗi ngày, phản ánh sức hút của Nam Long Journey 2025.

Trái ngược không khí sôi động tại Nam Long Journey, khu vực booth Elyse Island lại mang đến không gian nhẹ nhàng, tối giản với âm nhạc du dương và màn hình LED mãn nhãn. Khu vực trải nghiệm Izumi City - được thiết kế theo chủ đề “Nơi mỗi ngày đều là xuân”, với đa sắc màu thu hút ánh nhìn của khách tham dự.

Khu vực booth Elyse Island nhẹ nhàng, thư giãn.

Ngày thứ hai (6/12) nhanh chóng trở thành điểm check-in bùng nổ từ sáng sớm, bởi hàng nghìn người đổ về tham dự phiên mở bán hai phân khu cao tầng Solaria Rise (Waterpoint) và Trellia Cove (Mizuki Park). Sự kiện nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” với tỷ lệ hấp thụ cao, xác lập ưu thế của đô thị tích hợp có pháp lý minh bạch, tiện ích hiện hữu và chính sách tài chính linh hoạt, đồng thời khẳng định sức hút ổn định của sản phẩm sở hữu chất sống “resort living” tại Waterpoint hay khu compound cuối cùng của Mizuki Park.

Những chia sẻ từ CBRE trong “Diễn đàn bất động sản nhà ở Việt Nam 2026” cho thấy thị trường phía Nam đang phân hóa mạnh. Cụ thể, TP.HCM nghiêng về sản phẩm cao cấp, Bình Dương dẫn dắt phân khúc trung cấp, còn Long An - Đồng Nai nổi lên nhờ mặt bằng giá hợp lý và dư địa tăng trưởng. Điều này phản ánh nhu cầu ở thật, tiện ích thật, giá trị bền vững của người dân. Ngày hôm sau của sự kiện là phiên mở bán phân khu thấp tầng Izumi Canaria đang được săn đón tại phía đông TP.HCM.

Đông đảo khách hàng đến phiên mở bán phân khu cao tầng nhằm tận dụng chính sách bán hàng hấp dẫn.

Không khí sôi động tiếp tục được đẩy lên cao trào trong ngày cuối 7/12. Sự kiện giới thiệu Izumi City với chủ đề “Nơi mỗi ngày đều là xuân” ghi nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng và trở thành tâm điểm của buổi sáng, khi lượng đăng ký tư vấn tăng mạnh, giỏ hàng nhanh chóng được hấp thụ. Tọa đàm dành cho môi giới BĐS cùng ngày cũng thu hút sự quan tâm lớn, khi chuyên gia nhấn mạnh vai trò của mô hình đô thị tích hợp trong xu hướng an cư và tích sản dài hạn. Những góc nhìn này càng củng cố chiến lược phát triển chuỗi đại đô thị của Nam Long tại các cực tăng trưởng mới.

Sự kiện mở bán Izumi Canaria ghi nhận sức bật của phân khúc thấp tầng.

Mô hình sự kiện mới - nơi khách hàng kiểm chứng đô thị tương lai

Không chỉ là chuỗi sự kiện bán hàng, Nam Long Journey 2025 còn được giới chuyên môn nhận định là mô hình sự kiện có tác động tích cực đến thị trường. Cụ thể, sự kiện mang đến dữ liệu thị trường minh bạch, được xác nhận bởi tổ chức uy tín như CBRE, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Trong thời điểm thị trường phân hóa, sự minh bạch này giúp người mua và nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên căn cứ, thay vì kỳ vọng mơ hồ.

Bên cạnh đó, Nam Long tạo ra “không gian kiểm chứng đô thị tương lai”, nơi khách hàng không chỉ xem sản phẩm mà còn được trải nghiệm trực quan cách đại đô thị vận hành trong đời sống thật. Điều đó giúp sản phẩm trở nên thuyết phục, đồng thời cho thấy người mua ngày càng ưu tiên giá trị sống thật thay vì đầu cơ kỳ vọng.

Chưa dừng lại, loạt giao dịch thành công ở ba phân khu cho thấy niềm tin của thị trường vẫn mạnh mẽ nếu sản phẩm đáp ứng tiêu chí pháp lý rõ ràng - quy hoạch bài bản - chất lượng sống cao. Đây cũng chính là triết lý phát triển xuyên suốt của Nam Long suốt 33 năm qua.

Nam Long Journey 2025 được đánh giá như sự kiện tạo tác động tích cực cho thị trường. Anh Huỳnh Minh Tân, nhà đầu tư lâu năm, chia sẻ tại sự kiện: “3 ngày vừa qua cho thấy Nam Long thật sự thấu hiểu thị trường, thấu hiểu tâm lý khách hàng và chọn cách trả lời bằng hành động thực tiễn”.

Khách tham dự khám phá hệ sinh thái và chiến lược đô thị tích hợp mà Nam Long theo đuổi.

Nam Long Journey 2025 khép lại với nhiều tín hiệu khả quan về giao dịch và mức độ quan tâm. Những tín hiệu góp phần tạo thêm kỳ vọng cho thị trường trong năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh mô hình đô thị tích hợp tiếp tục được nhiều chuyên gia đánh giá là phù hợp nhu cầu an cư và tích lũy tài sản của người Việt.