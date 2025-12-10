Giáng sinh diệu kỳ tại Nam Long II Central Lake

Ngày 6/12, đêm hội “Miracle Christmas by The Lake - Giáng sinh diệu kỳ bên hồ” mở màn mùa lễ hội tại Nam Long II Central Lake, với chuỗi hoạt động kéo dài đến hết tháng 1/2026.

Mỗi mùa Giáng Sinh hay dịp lễ hội, người dân Cần Thơ đều tập trung về Nam Long II Central Lake như điểm đến không thể bỏ lỡ. Đặc biệt, với những gia đình gắn bó lâu năm cùng xứ sở “gạo trắng nước trong”, Nam Long II Central Lake trở thành nơi các thế hệ cùng nhau gửi gắm ký ức đẹp qua từng mùa lễ hội.

Năm nay, Nam Long II Central Lake mang đến cho cư dân Cần Thơ trải nghiệm rất riêng với chương trình “Miracle Christmas By The Lake” kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn và văn hóa đặc sắc.

Cây thông Noel được kết từ hàng nghìn chiếc nón lá tại Nam Long II Central Lake.

Trái tim của lễ hội là quảng trường công viên hồ trung tâm tràn ngập không khí rộn ràng, ánh sáng lung linh, giai điệu Giáng sinh quen thuộc. Các gia đình đến từ sớm để dạo bước trên con đường được trang hoàng rực rỡ, xem phim ngoài trời và chụp ảnh lưu niệm bên biểu tượng mới của khu đô thị - cây thông nón lá độc đáo và quả châu phát sáng nổi trên hồ… Tất cả tạo nên khung cảnh vừa đông vui, vừa ấm áp. Ban tổ chức còn trang trí thêm góc nhỏ để mọi người có thể viết điều ước ý nghĩa và treo lên cây thông.

Các em nhỏ hào hứng viết điều ước Giáng sinh treo lên cây thông Noel.

Trong đêm hội, “Vũ khúc nón lá” đưa biểu tượng duyên dáng của miền Tây vào không gian lễ hội hiện đại. Hình ảnh nón lá quen thuộc kết hợp cùng ánh sáng và chuyển động của vũ công tạo nên phần trình diễn vừa dung dị vừa hiện đại, tái hiện vẻ đẹp nồng hậu của xứ Tây Đô một cách mềm mại và giàu cảm xúc.

“Vũ khúc nón lá” kể câu chuyện về xứ sở Tây Đô duyên dáng, nồng hậu.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất là khi cây thông nón lá được thắp sáng. Hiệu ứng ánh sáng tầng chạy từ đỉnh xuống chân, kết hợp pháo hoa và giai điệu “We wish you a merry Christmas”, tạo nên hình ảnh đẹp đến mức khiến nhiều người phải thốt lên vì xúc động. Đó không chỉ là giây phút thắp sáng công trình nghệ thuật, mà trở thành khoảnh khắc thắp lên niềm tự hào của người dân Cần Thơ về mùa lễ hội mang dấu ấn văn hóa rất riêng.

Nhìn từ trên cao, quảng trường trung tâm Nam Long II Central Lake rực rỡ ánh đèn, ghi dấu mùa Giáng sinh đầy cảm xúc của người Cần Thơ.

Với lễ thắp sáng, “Miracle Christmas by The Lake” chính thức bắt đầu hành trình lễ hội kéo dài suốt hai tháng. Mỗi cuối tuần, khu đô thị sẽ có hoạt động trải nghiệm mới mẻ cho mọi lứa tuổi như nhà bong bóng tuyết, trò chơi thợ săn châu báu tuyết, workshop thủ công, diễu hành Santa, lô tô show, nghệ thuật đường phố… tạo nên “đô thị lễ hội” giữa lòng Nam Long II Central Lake.

Các gia đình tranh thủ tạo dáng trước cây thông Noel nón lá độc lạ.

Đêm hội “Miracle Christmas by The Lake - Giáng sinh diệu kỳ bên hồ” cũng như nhiều sự kiện được tổ chức thường xuyên trong năm cho thấy cách Nam Long kiến tạo cộng đồng giàu trải nghiệm, bắt nguồn từ đời sống vật chất đủ đầy và đời sống tinh thần phong phú. Mỗi mùa lễ hội đi qua, Nam Long II Central Lake lại thêm lớp ký ức mới, thêm lý do để cư dân gọi nơi đây là “nhà” theo đúng nghĩa của sự gắn bó và cảm nhận. Chính những điều bình dị ấy góp phần tạo nên hình ảnh khu đô thị văn minh, sống động, điểm đến biểu tượng của Cần Thơ hôm nay và mai sau.