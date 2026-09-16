Cùng Izumi City đón mùa trăng tròn trong không gian sống bên sông

Izumi FunMoon mang đến mùa Trung thu rộn ràng khi các gia đình cùng tham gia vận động, làm bánh, nặn tò he và rước đèn bên sông Đồng Nai.

Trong hai ngày 12-13/9, hàng trăm gia đình tạm gác nhịp sống bận rộn để đến Izumi City, nơi sự kiện Izumi FunMoon mở ra mùa trăng đong đầy ký ức cho trẻ nhỏ và cha mẹ. Qua đó, sự kiện phác họa nhịp sống hướng đến những giá trị thiết thực đang dần hình thành tại Izumi City, đồng thời phản ánh sức sống đô thị.

Mang tinh thần “Một mùa trăng - Hai ngày trải nghiệm”, sự kiện kết hợp các hoạt động vui chơi, sáng tạo và gắn kết đa thế hệ. Tại đây, cha mẹ trở thành bạn đồng hành cùng con qua thử thách vận động và tư duy như làm bánh, lồng đèn ông sao... cho đến khoảnh khắc rước đèn, phá cỗ Trung thu bên sông.

Những nét đẹp truyền thống dịp Trung thu được tái hiện trong không gian rộn ràng của Izumi FunMoon, để các gia đình cùng hòa mình vào không khí lễ hội và tiếp nối những giá trị thân thuộc qua nhiều thế hệ.

Sự gắn kết ấy tiếp tục lan tỏa qua giải đua Konnit FunRace với tiêu chí “thật nhanh và thật vui” diễn ra vào ngày 13/9. Đó là nơi các tay đua nhí thỏa sức tranh tài trên những cung đường nội khu Izumi City trong sự cổ vũ của cha mẹ, cùng lưu lại khoảnh khắc tuổi thơ đáng nhớ.

Nội khu Izumi City được lấp đầy bằng trải nghiệm và kết nối thực tại Ngày hội gia đình FunMoon, qua đó khái niệm “đô thị đáng sống” cũng hiện diện gần gũi trong đời sống thường nhật của mỗi gia đình.

Izumi City là một phần của dải đô thị bên sông Đồng Nai, với quy mô khoảng 170 ha, do Nam Long hợp tác cùng Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển. Dự án hưởng lợi từ các kết nối giao thông liên vùng như cầu Đồng Nai 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Khi hạ tầng hoàn thiện, Izumi City được kỳ vọng trở thành tâm điểm hội tụ dòng chảy vốn, hạ tầng và dịch vụ, tạo nền tảng cho cộng đồng cư dân an cư, lạc nghiệp.

Việc tổ chức sự kiện bên sông Đồng Nai cũng là cách một khu đô thị tận dụng những giá trị sẵn có của cảnh quan để tạo thêm không gian cho hoạt động cộng đồng.

Từ nền tảng ấy, sức sống đô thị được bồi đắp qua cách không gian được sử dụng, con người kết nối và cộng đồng cùng hình thành, đặc biệt với những trải nghiệm thực tế như Izumi FunMoon.

Tại Izumi FunMoon, các gia đình có dịp quây quần để cùng làm những hoạt động truyền thống của mùa Trung thu mà ngày thường ít có cơ hội trải nghiệm.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long, khách hàng ngày càng quan tâm đến hạ tầng, tiện ích, giáo dục, môi trường sống và khả năng hình thành cộng đồng cư dân gắn kết. Trên cơ sở đó, Izumi City được phát triển theo hướng khu đô thị tích hợp với hệ sinh thái phục vụ đời sống của cả gia đình, thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm nhà ở.

Khu đô thị được quy hoạch với hơn 20 ha mảng xanh, 10,5 ha thương mại, 6,1 ha mặt nước và 7 ha giáo dục trong 9 phân khu phục vụ cộng đồng cư dân khoảng 25.000 người.

Izumi City sở hữu hệ tiện ích tích hợp, gồm trường học, trung tâm thương mại, công viên ven sông, quảng trường, bến du thuyền và các không gian thể thao, sinh hoạt cộng đồng…

Khi FunMoon khép lại, điều đọng lại không chỉ là ký ức về một mùa trăng sum vầy, mà còn là hình dung rõ nét về đô thị có sức sống thực. Tại Izumi City, mỗi căn nhà được nâng đỡ bởi hệ sinh thái tiện ích của dự án và toàn khu đô thị Long Hưng, tạo giá trị sử dụng bền vững cho cư dân.