Tín dụng vẫn rộng cửa cho bất động sản

Chính sách tín dụng đang tạo thêm dư địa cho những phân khúc và dự án bất động sản được kỳ vọng tạo ra giá trị thực và có sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Tại họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 9 tháng diễn ra chiều 7/10, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết sau khi giao hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 cho các tổ chức tín dụng từ đầu năm, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp tạo dư địa để ngân hàng cấp vốn cho những nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, nhà điều hành đã tạo điều kiện cho các nhà băng cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản theo chủ trương, chính sách của Nhà nước.

NHNN tạo điều kiện cho các nhà băng cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản theo chủ trương, chính sách của Nhà nước. Ảnh: Nam Khánh.

Khơi thông tín dụng bất động sản một cách có chọn lọc

Cụ thể, thời gian qua, NHNN đã ban hành nhiều thông tư và công văn định hướng, theo đó cho phép không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các dự án nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản.

Đồng thời, nhà điều hành loại trừ dư nợ tín dụng, cho vay phát sinh mới hàng năm, cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng với các ngân hàng cho vay các doanh nghiệp triển khai, đầu tư các dự án quy mô lớn, trọng điểm.

Mặt khác, NHNN cũng nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, đồng thời điều chỉnh cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi, cho phép tính 50% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn khi xác định tỷ lệ này, thay mức 20% trước đó.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn, với những chính sách này, hạn mức tín dụng của từng ngân hàng và tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, dòng vốn được nới lỏng một cách có chọn lọc, ưu tiên những lĩnh vực được khuyến khích phát triển.

Dòng vốn chảy vào bất động sản sẽ lan tỏa toàn nền kinh tế

Thực tế cho thấy tín dụng dành cho bất động sản vẫn duy trì đà tăng. Tính đến hết quý II/2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 5,146 triệu tỷ đồng , tăng 8,3% so với cuối năm 2025. Nhiều ngân hàng cho biết vẫn duy trì cấp vốn cho lĩnh vực này, song ưu tiên các dự án của chủ đầu tư uy tín, có pháp lý rõ ràng, bảo đảm tiến độ và hướng đến nhu cầu thực.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá đây là những điều chỉnh tích cực, thiết thực đối với khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và tâm lý thị trường. Chính sách cho thấy cơ quan điều hành đang chủ động tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế phân bổ tín dụng, tạo thêm điều kiện để nguồn vốn ngân hàng phục vụ đầu tư, phát triển các hoạt động kinh tế.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng cách điều hành này tạo thêm dư địa cho những phân khúc và dự án có khả năng tạo giá trị thực, đặc biệt các lĩnh vực gắn với hạ tầng du lịch và những dự án trọng điểm có sức lan tỏa vùng lớn.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy vai trò của bất động sản đang được nhìn rộng hơn hoạt động mua bán tài sản. Theo TS Đính, một khu công nghiệp được lấp đầy tạo mặt bằng cho sản xuất; khách sạn, khu nghỉ dưỡng được đưa vào vận hành tạo năng lực phục vụ du lịch; một khu nhà ở hoàn thiện đáp ứng nhu cầu cư trú. Khi tín dụng góp phần hình thành và khai thác hiệu quả những tài sản này, dòng vốn sẽ tạo thêm năng lực sản xuất, cung ứng dịch vụ và cải thiện điều kiện sống.

Tác động của dòng vốn cũng không chỉ nằm ở việc một dự án được triển khai. Khi nguồn vốn được đưa vào dự án đủ điều kiện, chủ đầu tư có thể đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng và đưa sản phẩm ra thị trường. Cùng lúc, nhà thầu, nhà cung cấp và các đơn vị dịch vụ có thêm cơ hội tham gia; người mua có thêm lựa chọn về sản phẩm và điều kiện thanh toán.

Tín dụng bất động sản có thể thúc đẩy lan tỏa đến toàn nền kinh tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mặt bằng lãi suất vẫn là một biến số đáng chú ý. TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất NHNN quy định rõ biên độ điều chỉnh lãi suất hoặc thiết lập cơ chế kiểm soát mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời yêu cầu các ngân hàng giảm chi phí tuân thủ để chia sẻ khó khăn với nền kinh tế.

Riêng với người vay mua nhà, dữ liệu thị trường cho thấy ngay khi lãi suất hạ nhiệt, dòng tiền sẽ nhanh chóng quay trở lại các sản phẩm có giá trị thực và hạ tầng kết nối tốt. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động hợp tác với các tổ chức tín dụng để thiết kế các gói giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ lãi suất dài hạn và giãn tiến độ thanh toán cho khách hàng trong bối cảnh hiện nay.

Thực tế, một số chủ đầu tư cũng đã có các chính sách đồng hành, giảm áp lực cho người mua nhà. Điển hình, Vinhomes vừa công bố triển khai gói hỗ trợ mới với cam kết bảo đảm mức trần lãi suất tới 5 năm. Khách hàng được chọn kỳ hạn hỗ trợ từ 18 đến 60 tháng và hưởng lãi suất cố định 3-9%/năm tùy kỳ hạn, cho khoản vay lên tới 70% giá trị căn. Nếu lãi suất thực tế của thị trường vượt các mức này, toàn bộ phần chênh lệch do chủ đầu tư chi trả. Đồng thời, trong suốt thời gian được hỗ trợ lãi suất, nếu khách hàng trả bớt hoặc tất toán nợ gốc, Vinhomes sẽ thanh toán toàn bộ khoản phí trả nợ trước hạn thay người vay.

Ở góc độ nhà điều hành, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết NHNN cũng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đến nay, ông nhìn nhận tốc độ tăng của lãi suất đang chậm lại.