Vì sao bất động sản hướng thủy thường có giá cao?

Những căn hộ ven sông Sài Gòn đã thiết lập mặt bằng giá hàng trăm triệu đồng mỗi m2. Giờ đây, quỹ đất nội đô dần thu hẹp khiến những tài sản hướng thủy ngày càng được săn đón.

Thời điểm 2020, giá chuyển nhượng các căn hộ Vinhomes Central Park dao động khoảng 60-85 triệu đồng/m2. Nhưng đến nay, sau 6 năm nhìn lại, các căn hướng trực diện sông Sài Gòn đã được giao dịch quanh 120-180 triệu đồng/m2, một số căn vượt mốc 200 triệu đồng/m2, tương đương mức tăng khoảng 2-3 lần.

Còn ở Vinhomes Golden River ngay gần đó, giá các căn hộ view sông hiện lên đến 250-330 triệu đồng/m2, cao hơn hẳn so với giá trung bình khoảng 180-250 triệu đồng/m2 của toàn dự án. Cũng tại khu vực Ba Son này, các căn hộ hàng hiệu view sông của Grand Marina, Saigon thậm chí đang được chào bán ở ngưỡng giá 500-650 triệu đồng/m2.

Phía bên kia bờ sông Sài Gòn, tại khu vực Thủ Thiêm, những căn hộ thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm hay Empire City hiện được chào bán quanh 250-500 triệu đồng/m2, tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước.

Những bất động sản ven sông Sài Gòn liên tục tạo nên những kỷ lục giá mới tại thị trường TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sức hút của bất động sản hướng thủy

Có thể thấy, từ Ba Son cho đến Thủ Thiêm, các căn hộ dọc sông Sài Gòn đã liên tục thiết lập mặt bằng giá mới suốt những năm qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia cho rằng trong cùng một dự án, các căn hộ hướng ra sông hoặc hồ bơi thường được khách hàng đánh giá cao hơn những căn khác vì có tầm nhìn thoáng đãng, rộng mở, đón trực tiếp ánh nắng và gió mang theo hơi nước mát.

"Những lợi ích này được xem là tốt cho sức khỏe và tinh thần gia chủ, cũng như phù hợp với quan niệm phong thủy rằng nước đem lại may mắn và thu hút tài lộc. Các căn nhà này vì vậy thường có giá bán hay giá thuê cao hơn những căn chỉ có tầm nhìn nội khu, dù ở tầng thấp hơn", ông phân tích.

Dĩ nhiên, ông cũng lưu ý đây chỉ là một trong nhiều yếu tố mà người mua cân nhắc trong quá trình tìm hiểu bất động sản, bên cạnh giá bán, pháp lý, uy tín của chủ đầu tư...

Nhưng nhìn chung, vị chuyên gia nhấn mạnh các dự án bất động sản dọc sông sẽ có nhiều tiềm năng phát triển tích cực nhờ khả năng thu hút cư dân về sinh sống, từ đó thúc đẩy đà tăng giá bán và giá thuê, đem lại thanh khoản cao, dòng tiền ổn định và lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Đáng nói, nếu đặc thù ven sông, hướng sông tạo ra lợi thế về cảnh quan và chất lượng sống, thì chính sự khan hiếm nguồn cung lại là yếu tố quan trọng giúp lợi thế này được phản ánh vào giá bất động sản.

Các dự án hướng thủy bên ngoài trung tâm TP.HCM sẽ có tiềm năng tăng giá tốt trong trung và dài hạn. Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia

Trong quá trình đô thị hóa, quỹ đất ven sông tại các khu vực trung tâm TP.HCM đang ngày càng bị giới hạn bởi hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch. Những vị trí có thể phát triển dự án nhà ở với tầm nhìn trực diện ra sông, đồng thời sở hữu kết nối thuận tiện đến các trung tâm kinh tế, không dễ tìm được sản phẩm thay thế tương đương.

Do đó, người mua hiện phải chi trả cao hơn để sở hữu những sản phẩm đáp ứng đồng thời nhu cầu về vị trí, tầm nhìn và không gian sống.

Trong bối cảnh này, theo ông David Jackson, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, các dự án hướng thủy bên ngoài trung tâm TP.HCM sẽ có tiềm năng tăng giá tốt trong trung và dài hạn.

Từ mặt sông đến hướng biển

Thực tế, Quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 của TP.HCM đã xác định phát triển không gian đô thị vươn ra biển, gắn với hành lang kinh tế ven biển, đô thị du lịch, sinh thái và kinh tế biển, trong mô hình siêu đô thị đa cực. Từ đây, khái niệm bất động sản hướng thủy ở TP.HCM cũng được mở rộng đến các khu vực biển giàu tiềm năng như Cần Giờ hay Vũng Tàu.

Khác với các khu đất ven sông trong nội đô, bất động sản hướng biển có thể mang đến tầm nhìn mở rộng tới đường chân trời, cùng trải nghiệm sống gắn với cảnh quan tự nhiên. Dù vậy, giá trị của dòng sản phẩm này không chỉ nằm ở tầm nhìn mà còn phụ thuộc vào chất lượng quy hoạch, hệ sinh thái cảnh quan, tài nguyên biển cùng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế.

Khi quỹ đất ven sông tại trung tâm TP.HCM ngày càng bị giới hạn, nhà đầu tư mở rộng tìm kiếm đến những bất động sản hướng biển. Ảnh: Quỳnh Danh.

Như với Cần Giờ, ông David Jackson cho rằng nơi đây có tiềm năng phát triển thành điểm đến ven biển quy mô lớn dựa trên du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế biển.

"Đặc biệt, Cần Giờ có thể mang đến cho TP.HCM một giá trị còn thiếu suốt nhiều thập kỷ qua: một điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí ven biển đẳng cấp", ông nói, đồng thời đánh giá khi dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi vào khai thác sẽ kết nối hai trung tâm du lịch biển trọng điểm là Cần Giờ và Vũng Tàu thành một không gian phát triển thống nhất.

Từ góc độ đầu tư, ông phân tích những công trình hạ tầng mới như đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hay tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ thúc đẩy quá trình tái định giá đất và tài sản, kéo theo sự dịch chuyển trong dòng vốn và kỳ vọng khai thác từ các loại hình bất động sản thương mại và du lịch - nghỉ dưỡng.

"Khi kết hợp với việc phát triển thêm các dịch vụ du lịch, lưu trú, các hoạt động văn hóa, giải trí và kinh tế đêm, tổng thể khu vực Cần Giờ có tiềm năng trở thành một điểm đến ven biển mới của Đông Nam Á", vị chuyên gia bày tỏ kỳ vọng.

Tuy nhiên, không phải mọi bất động sản tại khu vực Cần Giờ hay Vũng Tàu đều sở hữu view biển trực diện. Đơn cử, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, kể cả ở đại đô thị Vinhomes Green Paradise với tổng quy mô lên đến 2.870 ha, quỹ căn hướng biển thực tế cũng không nhiều. Dự kiến khi hệ thống hạ tầng tốc độ cao hoàn thiện, những sản phẩm này có thể sẽ tái lập những kỷ lục tăng giá của bất động sản ven sông tại TP.HCM thời gian qua, thậm chí còn thiết lập những đỉnh giá mới bởi tính khan hiếm và độc bản của loại hình nhà hạng sang ven biển.