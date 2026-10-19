Thủ tướng: Nhà nước phải điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu quản lý, điều tiết giá đất và thị trường bất động sản. Với phân khúc cao cấp, việc phát triển phải căn cứ vào nhu cầu của thị trường.

Thủ tướng nhấn mạnh trong mối quan hệ giữa pháp luật về đấu giá và pháp luật đất đai, mục tiêu cuối cùng là Nhà nước phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Ảnh: Lâm Hiển.

Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội về dự án Luật Đấu giá tài sản sửa đổi sáng 19/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề cập mối quan hệ giữa pháp luật về đấu giá và pháp luật đất đai.

Cụ thể, Thủ tướng nêu rõ đối với tài sản là quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đấu giá có mối quan hệ chặt chẽ với các quy định về quản lý đất đai theo pháp luật chuyên ngành.

Trong khi đó, pháp luật đất đai đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước đối với giá đất. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải gắn với cơ chế xác định, quyết định giá đất theo quy định của pháp luật đất đai, trong đó có trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền.

Theo người đứng đầu Chính phủ, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là Nhà nước phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Đặc biệt, mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường bất động sản là phải kiểm soát được giá nhà, nhất là nhà ở dành cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

“Đối với những phân khúc này, chúng ta phải quản lý giá thật chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, bất hợp lý”, Thủ tướng nói.

Việc điều tiết thị trường sẽ góp phần giúp người dân có khả năng tiếp cận nhà ở thông qua mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn.

Trong khi đó, với phân khúc bất động sản cao cấp, Thủ tướng cho rằng có thể phát triển theo nhu cầu và điều kiện của thị trường.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng nhấn mạnh quá trình đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư phải gắn với các cơ chế, chính sách và trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Các quy định pháp luật phải được xây dựng, hoàn thiện trong một chỉnh thể thống nhất, có sự liên kết chặt chẽ, tránh chồng chéo, thiếu đồng bộ.

Từ yêu cầu thực tiễn trên, Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu.

Ông lưu ý theo quy định của pháp luật đất đai, có những trường hợp phải thực hiện đấu giá, có những trường hợp phải thực hiện đấu thầu. Vì vậy, trình tự, thủ tục theo pháp luật về đấu giá và đấu thầu phải được rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Liên quan đến thời điểm có hiệu lực của Luật, Thủ tướng cho biết dự thảo đề xuất một số nhóm quy định có hiệu lực sớm. Hiện Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với những nội dung được quy định trong Luật.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu rà soát, tích hợp các nội dung hướng dẫn vào các văn bản quy định chi tiết, nhất là nghị định, nhằm hạn chế việc ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm việc triển khai Luật được thống nhất, đồng bộ ngay khi có hiệu lực.

Thủ tướng khẳng định mục tiêu của Chính phủ là hoàn thiện các quy định pháp luật bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ quan, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.