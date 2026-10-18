Thủ tướng: Chắc chắn giá đất và giá bất động sản sẽ giảm

Thủ tướng cho biết sau khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ giá đất, qua đó kéo giảm giá đất và giá bất động sản.

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 18/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đang thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội rất quyết liệt trong việc giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, trong đó có giá đất và bất động sản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chính phủ đang triển khai các chính sách như phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà cho thuê, qua đó đưa giá nhà (nhất là nhà chung cư) theo xu hướng đi xuống.

“Tới đây, khi Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ giá đất, Nhà nước sẽ quyết định giá đất. Như vậy, chắc chắn giá đất và giá bất động sản sẽ giảm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với xăng dầu, Chính phủ dự kiến sửa đổi nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu theo hướng cắt giảm các khâu trung gian, qua đó giảm chi phí phát sinh.

Thủ tướng nêu rõ giá xăng dầu phải diễn biến theo thị trường nhưng cần theo chiều hướng giảm, không thể để các khoản phụ thu và chi phí trung gian tiếp tục đẩy giá lên cao.

Trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng chỉ rõ tình trạng chi phí trung gian lớn khiến người bệnh phải trả giá cao khi mua thuốc và sử dụng thiết bị y tế.

“Vừa qua, Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng đấu tranh với các vi phạm, tiêu cực thì thấy rõ rằng chi phí trung gian rất lớn, cuối cùng người bệnh, người dân phải trả chi phí cao cho thiết bị và thuốc chữa bệnh. Việc đó không thể chấp nhận được”, Thủ tướng nêu quan điểm.

Để khắc phục, Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, đồng thời kiên quyết cắt bỏ các khâu trung gian không cần thiết, giúp người dân tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý.

Đối với lĩnh vực điện, Thủ tướng khẳng định sẽ cơ cấu lại hệ thống điện và các doanh nghiệp trong ngành nhằm giảm khâu trung gian.

“Vừa qua trong lĩnh vực nông nghiệp cũng thế, chúng ta xử lý kiên quyết những vi phạm về mã số vùng trồng, về kiểm định, thì hàng xuất khẩu tăng rất mạnh, sản xuất và xuất khẩu hàng nông nghiệp rất tốt, đặc biệt là sầu riêng”, Thủ tướng nói và cho rằng, những giải pháp trên đều hướng tới mục tiêu giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Không để lạm phát làm xói mòn thành quả tăng trưởng

Liên quan đến công tác điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Dẫn chứng về công tác điều hành giá, Thủ tướng cho biết giá xăng dầu thế giới tăng từ 65% đến gần 90%.

“Nếu chúng ta không kịp thời áp dụng các biện pháp về thuế, giá xăng dầu trong nước có thể tăng tới 60-80%, kéo theo giá nhiều hàng hóa, dịch vụ khác tăng cao. Rất nhiều mặt hàng sản xuất từ xăng dầu cũng bị tăng giá, giao thông đi lại, ăn uống đều tăng giá...”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh Việt Nam vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ, đồng thời duy trì mức giá thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực.

Theo ông, việc thực hiện các chính sách thuế để kiểm soát giá xăng dầu khiến ngân sách giảm nguồn thu, nhưng đây là giải pháp cần thiết nhằm chia sẻ khó khăn với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp.

Đối với điện, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng cao nhất từ trước đến nay để phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển khoa học, công nghệ, Chính phủ vẫn bảo đảm cung ứng đủ điện và giữ giá điện không tăng.

Thủ tướng cho biết, để GDP tăng trưởng 1%, nhu cầu điện phải tăng khoảng 1,3-1,5%. Do đó, việc bảo đảm đủ điện và giữ ổn định giá điện trong điều kiện nhu cầu tăng cao là nỗ lực lớn trong công tác điều hành.

Cùng với kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, những giải pháp trên góp phần giữ lạm phát ở mức 4,52%.

“Nếu lạm phát tăng cao thì thành quả tăng trưởng kinh tế sẽ bị xói mòn và người dân không được hưởng đầy đủ lợi ích từ tăng trưởng. Vì vậy, tăng trưởng cao phải được đặt trên nền tảng ổn định”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề cập đến chất lượng tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng cho biết tăng trưởng của Việt Nam đến từ nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, cùng với đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Một trong những thước đo mức độ tăng trưởng thực chất của nền kinh tế là kết quả thu ngân sách Nhà nước.

Năm nay, Chính phủ đã triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí và các khoản thu khác với tổng số tiền khoảng 235 nghìn tỷ đồng ; đồng thời gia hạn khoảng 125 nghìn tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách đến cuối năm, nhằm giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh duy trì dòng tiền.

Mặc dù thực hiện các chính sách hỗ trợ quy mô lớn, tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt trên 3 triệu tỷ đồng , tăng khoảng 526 nghìn tỷ đồng . Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh khoảng 671 nghìn tỷ đồng , tăng 168 nghìn tỷ đồng , tương đương 33,4% so với dự toán.

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách trong bối cảnh thực hiện nhiều chính sách giảm, giãn các khoản thu, đồng thời tăng chi cho an sinh xã hội, cho thấy “sức khỏe của nền kinh tế là thực chất”.

“Chúng ta đang tập trung đầu tư các công trình trọng điểm nên hiệu quả lan tỏa phải có thời gian. Các công trình trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển... sẽ đóng góp cho tăng trưởng cho nhiều năm tới đây, giảm chi phí logistics, giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân”, Thủ tướng chia sẻ.